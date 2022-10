2 borghi storici vicino Roma da visitare in giornata dove mangiare bene

La gita del weekend è un appuntamento irrinunciabile per molti. Appena si presenta l’occasione, si decide di mettersi in viaggio e passare una giornata all’insegna del relax. In Italia le mete suggestive non mancano. Ma se volessimo conoscere meglio storia e cultura del nostro Paese, ci sarebbero poche destinazioni migliori dei borghi.

Tra gli splendidi angoli del Lazio, per esempio, si nascondono gioielli di rara bellezza. Le dimensioni ridotte e il passato ancora intatto ne fanno luoghi ideali anche per una visita romantica. Alcuni si trovano in Ciociaria, altri persino a pochi passi dalla Capitale. Proprio 2 borghi storici vicino Roma saranno la migliore alternativa per trascorrere momenti felici da soli o accompagnati.

Tra i borghi più belli del Lazio

Chi dice che sono solo le città a possedere le migliori attrattive per il turista? A volte le dimensioni non contano e i due posti di cui parleremo oggi lo dimostrano a tutti gli effetti. Anzi, da un certo lato presentano dei vantaggi rispetto ai centri più grandi. Uno su tutti il poco affollamento generale, che li rende ideali per una toccata e fuga serena e ricca di piacere.

La coppia di paesini che vogliamo presentare è un vero e proprio vanto della Regione laziale. Sebbene non si inseriscano nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia, hanno veramente poco da invidiare ai cugini. Si tratta di Guadagnolo e Carpineto Romano.

Suggestività e buona cucina in 2 borghi storici vicino Roma da non perdere

Guadagnolo è un piccolo centro di nemmeno 60 abitanti nel Comune di Capranica Prenestina. Sebbene sia solamente una frazione, il paesaggio circostante è grandioso per chi ama la natura. Arroccato sulla cima dei Monti Prenestini, a circa 1.218 metri d’altezza, offre una vista a perdita d’occhio su campagna e rilievi vicini. La conformazione è quella tipica di un paese di montagna. D’autunno si avvolge nelle nubi, mentre in inverno si tinge di bianco per la caduta della neve. Dopo aver visitato la Chiesa di San Giacomo Apostolo e ammirato la statua del Gesù Redentore, ci si può incamminare fino al Santuario della Madonna della Mentorella. E se la fame chiama non avremo problemi a sostare presso una delle varie trattorie della zona, pronte a deliziarci con le loro specialità.

Carpineto Romano, invece, si trova nel Comune di Roma tra i Monti Lepini. Il centro storico ha una chiara impronta medievale, che testimonia la storia del borgo. Tra la moltitudine di edifici religiosi e nobiliari segnaliamo Palazzo Pecci, sede di un museo, e le Chiese di Sant’Agostino e San Pietro Apostolo. La cucina locale qui sa scatenare l’appetito inequivocabilmente. Tra le prelibatezze da provare vi sono l’abbacchio, il pecorino e il dolcissimo pangiallo. Famosa è anche la castagna, da gustare bollita o cotta sul braciere.

Lettura consigliata

Svelata la città d’arte da visitare in 3 giorni per rilassarsi nel weekend