Questa primavera/estate 2022 è un’esplosione di colori e creatività anche nel Mondo della moda. Abbiamo visto sfilare sulle passerelle abiti e completi dai colori sgargianti e pieni di vitalità. Capi davvero iconici che attirano gli sguardi di tutti appena usciamo per strada.

Ma l’estate è ancora lontana e bisogna pensare a come proteggersi dal freddo primaverile. Possiamo abbandonare i cappotti pesanti, ma c’è ancora bisogno di un capospalla. Si può optare per la classica giacca di jeans o il chiodo in pelle, ad esempio. Due dei capi evergreen che possiamo sfruttare ogni anno senza che passino di moda.

Un altro capo entrato prepotentemente negli armadi di tutte le donne è sicuramente il blazer. Non proprio una giacca perché più lungo e non proprio un soprabito perché meno pesante. Ne abbiamo visti di tutti i colori e di tutti i modelli nel corso del tempo. Cortissimi come coprispalle su abiti anche importanti, super avvitati per creare l’effetto clessidra. Ma anche blazer doppiopetto da indossare come vestitini.

Via le giacche avvitate o dalle maniche arricciate, è questo il blazer che snellisce la figura nascondendo pancia e fianchi

Però la scelta del blazer dovrebbe anche tenere conto del proprio fisico. Non tutti i modelli sono adatti a valorizzarci, anzi potrebbero addirittura avere l’effetto contrario. Ma ce n’è uno che sta spopolando da qualche mese che è praticamente perfetto per chiunque.

Stiamo parlando del blazer dal taglio maschile. Proprio grazie a questo tipo di taglio che scende dritto sui fianchi è perfetto per chiunque. Sta bene a chi ha un fisico longilineo, ma anche a chi ha le forme. Il taglio dritto spesso accompagnato dalle spalline aiuta anche a dare volume a chi ha le spalle piccole.

Pancetta e fianchi larghi come spariti

Ma forse il pregio più grande di questo modello è probabilmente mascherare le forme. Se ci preoccupa un po’ di pancetta o i fianchi larghi è perfetto. Con la linea dritta si crea un effetto ottico snellente che slancia tutta la figura. Portandolo aperto maschereremo quasi completamente la pancia anche un po’ pronunciata. L’importante è sfruttare i contrasti, maglia nera sotto e blazer colorato sopra.

Il blazer dal taglio maschile è così versatile che possiamo usarlo anche per viaggiare in tutta comodità. Portiamolo sopra una tuta coordinata o jeans e felpa con il cappuccio fuori. Un abbinamento carico di stile anche per uscire a fare la spesa.

Quindi, mettiamo via le giacche avvitate o dalle maniche arricciate se vogliamo essere alla moda questa primavera. Un blazer che è davvero adatto ad ogni tipo di fisico. Chi è più snella darà più volume optando per una versione oversize, magari abbinata a delle sneakers anche vintage bianche.

Spulciamo in cantina o in soffitta e tiriamo fuori le Air Force o le Stan Smith che indossavamo anni fa. Se hanno le suole ingiallite non preoccupiamoci. Basterà utilizzare il metodo efficace per sbiancarle di cui abbiamo già parlato in un precedente articolo.

