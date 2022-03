Con la conferma del Bonus Infissi nella Legge di Bilancio tante sono le famiglie che stanno valutando se sostituire gli infissi. Le detrazioni fiscali previste per questo intervento si possono ottenere utilizzando uno dei Bonus previsti per l’efficientamento energetico.

Tra questi abbiamo il Bonus Ristrutturazioni, l’Ecobonus e il Superbonus. Prima però di procedere con l’acquisto e gli interventi è bene accertarsi se si possiedono i requisiti. Non lasciamoci convincere senza aver compreso quali spese sono davvero idonee.

Inoltre, la sostituzione e l’acquisto di nuovi serramenti dovrebbe anche rispondere alle nostre esigenze. Non bisogna valutare solo l’estetica ma anche l’efficienza e la qualità degli infissi da installare. Oggi cercheremo di trovare qualche risposta alle domande più comuni che possano aiutarci nella scelta.

Qualche consiglio per capire se gli infissi sono buoni e come scegliere le migliori finestre economiche ma di qualità

Abbiamo già visto come risparmiare utilizzando in modo intelligente i termosifoni. E gli spifferi sono sicuramente un problema da affrontare se non vogliamo disperdere il calore. Per questo è bene sapere se è il caso di sostituire totalmente gli infissi e con quali conviene maggiormente.

Cosa controllare

In generale gli infissi andrebbero cambiati ogni 20/25 anni. Questo soprattutto se la casa in cui viviamo è abbastanza datata. Però anche materiali e usura sono indicativi. Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo, piccole crepe o macchie scure potrebbero essere un indicatore. Ma anche la presenza di spifferi e chiusura degli infissi difettosa o difficile. Già questi fattori potrebbero essere indicativi e convincerci a cambiarli.

Scegliere il materiale giusto è importante

Ma una volta appurato che è il momento di sostituirli, come scegliere il migliore per noi? Sicuramente in questo periodo il fattore economico è molto importante, nessuno vuole spendere più del necessario. Alcuni materiali più costosi garantiscono una qualità migliore, ma non significa che gli altri siano tutti scarsi.

Tra PVC, alluminio e legno quale scegliere, anche per rapporto qualità/prezzo? Ecco bisogna valutare quanto sia fondamentale per noi l’isolamento acustico oltre che termico. Ovviamente in questo caso, qualsiasi materiale si scelga il prezzo andrà a salire.

Uno dei fattori sicuramente più importanti invece è l’isolamento termico. E in questo caso la soluzione più efficiente dal punto di vista economico è probabilmente il PVC. Ormai in commercio esistono tante varietà di infissi in PVC. Si può scegliere quello classico bianco o nero, ma anche in effetto legno.

Legno e alluminio sono da scartare?

Non del tutto, il legno dà sicuramente quel tocco d’eleganza in più alla casa ed è un buon isolante acustico e termico. Ma in termini di rapporto qualità/prezzo un buon infisso in legno è abbastanza costoso. Mentre per l’alluminio è un materiale durevole ma non proprio efficiente come isolante termoacustico. Andrebbe aggiunto un taglio termico e il prezzo andrebbe a lievitare.

Quindi ecco qualche consiglio per capire se gli infissi vanno cambiati e con quali sostituirli. In questo periodo il risparmio è sempre più importante per tantissime famiglie. Scegliere un prodotto che duri a lungo e sia termoisolante è fondamentale per mantenere la casa al caldo.

