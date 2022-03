Dovremmo prestare sempre molta attenzione alla nostra salute. Infatti, questa dovrebbe essere la nostra priorità nella vita in generale. Per proteggere il nostro organismo al meglio delle nostre potenzialità, ci sono ovviamente delle azioni che possiamo facilmente mettere in atto. Tra queste, una fondamentale è quella di prestare attenzione a tutti i segnali che il corpo tenta di inviarci. Ascoltando e analizzando i diversi sintomi che si propongono, infatti, potremmo capire in che situazione ci troviamo. Ovviamente, non dovremo diagnosticarci da soli qualsivoglia malattia. Piuttosto la cosa migliore sarà raccogliere i sintomi che notiamo e portarli all’attenzione di un medico di fiducia, che potrà darci una risposta concreta.

Stitichezza, un problema molto diffuso che potrebbe indicare anche la presenza di due patologie cui forse non avremmo pensato

Sono diverse le persone che soffrono di stitichezza e alcuni, di solito, tendono anche a prenderla sottogamba. Infatti, si tratta di un problema abbastanza diffuso. E per questo motivo, alcune persone credono che non sia così rilevante. Sicuramente, in alcuni casi non è sintomo di qualcosa di grave o serio che sta accadendo. Ma, in altri, potrebbe esserlo. A parlarne in maniera approfondita è proprio Humanitas, che ci offre un quadro completo e dettagliato della situazione. Infatti, gli esperti ci spiegano che in alcuni casi, se la stitichezza soprattutto si presenta come cronica, dovremmo prestare una maggiore attenzione. Infatti, potremmo anche essere di fronte al sintomo di due malattie da non sottovalutare.

La stitichezza può essere collegata ai cibi o alle abitudini sbagliate ma altre volte potrebbe essere il campanello d’allarme di due patologie piuttosto serie

Come ci indicano gli esperti, quindi, la stitichezza cronica può anche essere collegata a due patologie importanti. In questo caso, stiamo parlando del lupus eritematoso sistemico e del Morbo di Parkinson. Infatti, pare che la stitichezza sia uno tra i segnali di queste due malattie. Attenzione, però. Questo non vuol dire in alcun modo che chi soffre di stitichezza rischi di soffrire di queste due patologie. Piuttosto, ciò che dovremo fare sarà capire, attraverso questo sintomo, se ce ne sono altri riconducibili alle patologie appena elencate e, subito dopo, parlare con il nostro medico di fiducia. Un esperto che conosce la nostra situazione di salute potrà darci delle risposte più sicure e certe.

Per rimanere in tema, poi, anche le medicine usate proprio per il Morbo di Parkinson potrebbero portare a stitichezza. E abbiamo spiegato i motivi e i processi correlati proprio in questo nostro precedente articolo. La stitichezza può essere collegata ai cibi o a problemi generici, ma anche a situazioni da non sottovalutare.