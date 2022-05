Questa primavera si sta rivelando più calda del previsto e con afa e calura l’appetito scarseggia. Inoltre abbiamo sempre meno voglia di accendere fornelli e forno per lunghe preparazioni. Servono ricette rapide che però sappiano stuzzicare la fame. Abbiamo già visto come con una scatola di tonno potremo confezionare degli stuzzichini veloci per gli antipasti.

In questo articolo spiegheremo 3 ricette rapide e gustose che potrebbero costituire un intero pasto.

Basteranno 5 minuti per preparare queste 3 ricette con il tonno in scatola per stuzzicare la fame quando fa caldo

Una o due scatolette di tonno in scatola saranno il nostro ingrediente principale. Si tratta di un alimento sano che potremo utilizzare senza sprecare nemmeno una goccia di olio. Potremmo riutilizzarlo, ad esempio, in un modo che renderà felici i nostri animali domestici. Vediamo quindi i procedimenti.

Melanzane bruschettate con il tonno

Ingredienti:

una melanzana nera;

una scatola di tonno da 80 gr;

almeno 5 pomodorini datterini;

origano;

olio Evo;

sale.

Procedimento

Tagliamo a fette le melanzane in modo da ottenere delle rondelle. Mettiamole in una terrina con un pizzico di sale fra una fetta e l’altra in modo che perdendo acqua, anche il pizzicore tipico venga meno. Lasciamo a riposo per un quarto d’ora. Ora scoliamo e mettiamo le fette disposte una a fianco all’altra su una teglia su cui avremo predisposto della carta forno.

Non ci resta che spargere un filo d’olio Evo e inforniamo a 180° per 20 minuti. Estraiamo e disponiamo sulle melanzane, i pomodorini tagliati in quattro parti. Nel frattempo avremo sgocciolato un tonno in scatola. Una volta sminuzzato lo aggiungeremo ai pomodorini. Spolverizziamo con l’origano.

Rillettes di Tonno

Ingredienti:

3 scatolette di tonno da 80 grammi;

120 grammi di formaggio spalmabile;

2 scalogni;

il succo di un limone;

un cucchiaino di senape;

1 cucchiaio di capperi sott’aceto;

1 mazzetto di erba cipollina.

Sgoccioliamo il tonno ed i capperi. Togliamo la buccia e tagliamo gli scalogni. Mettiamo tutti gli ingredienti nel mixer e frulliamo fino raggiungere una consistenza cremosa. Spalmiamo sul pane o su crostini.

Quiche di tonno

Ingredienti:

un rotolo di pasta brisè;

un uovo;

mezzo porro;

1 scatola di tonno da 80 grammi;

mezzo bicchiere di latte.

Procedimento:

Stendiamo un rotolo di pasta brisè in una teglia. Sbattiamo le uova con il latte e aggiustiamo di sale. Tagliamo il porro a rondelle finissime. Sgoccioliamo il tonno e con una forchetta spezzettiamolo. Uniamo il porro e il tonno con le uova e versiamo sulla base di brisè. Inforniamo per 30 minuti a 180 gradi.

Per portare in tavola qualcosa di sfizioso e appagante, basteranno 5 minuti per preparare queste 3 ricette.

