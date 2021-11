Le scarpe da ginnastica o le sneakers sono tra le scarpe più comode e alla moda che ci siano. Facili da abbinare sotto ogni look, sono l’ideale anche per smorzare un outifit troppo elegante. Le indossiamo sotto i jeans e blazer ma anche sotto un vestito per un aspetto più grintoso. Queste scarpe non possono assolutamente mancare nella nostra scarpiera.

Il modello che non passa mai di moda e si abbina a qualsiasi cosa sono sicuramente quelle bianche. Più sportive come le Air Force della Nike o un po’ più casual le Stan Smith dell’Adidas. Fino ad arrivare alle più costose e di lusso Alexander McQueen. Però il problema comune di tutti i modelli sia più economici che più costosi è l’ingiallimento della suola. Con il passare del tempo le suole in gomma tendono a cambiare colore, perdendo il caratteristico color bianco latte. Cosa fare in questi casi?

Altro che dentifricio o candeggina, ecco come sbiancare le suole ingiallite delle scarpe da ginnastica

Abbiamo visto che ”Per pulire perfettamente le scarpe da ginnastica bianche basta solo questo incredibile e facilissimo trucco”. Un metodo utile per pulire le parti più esterne ed eliminare anche i cattivi odori all’interno. Ma sbiancare la suola in gomma non è così semplice. Niente sembra funzionare in modo efficace e a far tornare le nostre scarpe come nuove.

Questo metodo davvero incredibile però va applicato solo sulla suola in gomma. Utilizzarlo sulle altre parti della scarpa non solo potrebbe non essere efficace, ma potrebbe addirittura rovinarle.

L’occorrente

Pennellino vecchio da make up;

pellicola alimentare;

acqua ossigenata emulsionata 20% vol (per le tinte);

una scatola di cartone;

rotolo di carta stagnola;

lampada UV (anche fornetto per unghie).

Procedimento

Utilizzeremo l’ossigeno per tinte a 20% vol perché è più delicato rispetto a volumi più alti. Con il pennellino preleviamo un po’ di acqua ossigenata emulsionata e stendiamola sulla suola. Procediamo per tutta la scarpa facendo attenzione a non fuoriuscire dai bordi. Se vogliamo possiamo proteggere il resto della scarpa con del nastro carta.

Finito questo passaggio rivestiamo la suola con la pellicola ben aderente alla suola e ai bordi. Se non abbiamo il fornetto per unghie o una lampada UV possiamo sfruttare la luce solare. Esporre quindi le scarpe al sole per almeno 24 ore, ma l’effetto sbiancante è più efficace con la lampada.

Rivestiamo la scatola di cartone con la carta stagnola e inseriamo la scarpa. Accendiamo la lampada UV e posizioniamola sulla scatola, lasciamo agire il tutto circa 1 ora. Ricordiamoci di girare la scarpa per avere un effetto omogeneo, altrimenti dovremo ripetere il procedimento. Ed ecco che le nostre sneakers avranno la suola di nuovo bianchissima.

Quindi, altro che dentifricio o candeggina, ecco come sbiancare le suole ingiallite delle scarpe da ginnastica. L’acqua ossigenata emulsionata è facilmente reperibile in negozi per parrucchieri o prodotti per la casa. Ricordiamo, inoltre, di utilizzare sempre guanti e mascherina quando utilizziamo prodotti chimici.

