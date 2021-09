La stagione autunnale si avvicina e le prime piogge sono già tornate. È il momento giusto per dare un’occhiata nella propria scarpiera e tirare fuori gli stivali. Un accessorio non solo alla moda ma anche utile per tenere i piedi sempre al caldo e asciutti. Ecco che iniziamo a valutare quali modelli siano ancora adatti alla moda del momento. Se è il caso di sostituire qualche paio ormai usurato o comprarne di nuovi. Sarà stupefacente scoprire che uno dei modelli più in voga al momento lo possediamo già.

Gli stivali e le nuove tendenze

Gli stivali nascono come un tipo di scarpa utile a proteggerci dalla pioggia, ma sono molto di più. Modelli che in passato si indossavano solo in stagioni precise oggi sono praticamente annuali. Pensiamo ad esempio agli stivaletti bikers o agli anfibi che abbiamo visto ai piedi di tante ragazze questa estate. Soprattutto se in pelle, questo tipo di scarpa si può utilizzare tutto l’anno e abbinarla come vogliamo. Ad esempio anche sotto un abito lungo per uno stile più casual e sportivo.

Sono questi gli stivali che vanno di moda quest’anno e probabilmente li abbiamo già nella scarpiera

Ma il modello che sta tornando di moda per questo autunno ha una lunga storia. I primi modelli risalgono addirittura al 1920, immortalati ai piedi delle texane. E infatti stiamo proprio parlando dei texani o camperos. Un tipo di scarpa che a partire dagli anni ’70 è tornato di moda diverse volte. Comodi e versatili sono perfetti in estate con un pantaloncino corto ma anche in autunno.

Tante le star che li hanno indossati negli anni

Marylin Monroe, Madonna, Taylor Swift e anche Britney Spears per citarne alcune. Questi nomi famosi hanno sdoganato finalmente un modello di scarpe sempre visto come poco elegante. Oggi infatti non vediamo solo i modelli più classici ispirati al passato, ma delle vere e proprie evoluzioni. Stivali con ricami, frange, con intarsi ornamentali, ma anche placche di metallo. Ormai sono in tutto e per tutto una scarpa iconica che non può non ritornare spesso in voga.

Dunque, sono questi gli stivali che vanno di moda quest’anno e probabilmente li abbiamo già nella scarpiera. Il tacco comodo è il vero punto di forza, però. Niente zeppa, tacco a spillo o tacco largo per questo autunno, ma solo praticità e stile. Perfetti per donne e per uomini, e non solo sotto un outfit da cowboy. Abbiniamoli anche ad un jeans stretto con risvolto optando per una versione tronchetto. E sopra uno spolverino strutturato con una t-shirt bianca e siamo pronte per conquistare tutti. Ma perché no, mettiamoli sotto una gonna in denim perfetta anche per l’autunno.

Approfondimento

Ecco l’indispensabile accessorio di tendenza che valorizza il punto vita e dona eleganza