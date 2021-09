Quando si deve affrontare un viaggio più o meno lungo il primo pensiero è la comodità. Passare diverse ore seduti in treno, autobus o aereo può essere noioso e stressante. Soprattutto se i sedili non sono comodi o le postazioni sono abbastanza strette. Per questo in tante scelgono la tuta come abito da viaggio. Comoda e traspirante ci aiuta a rilassarci per tutte quelle ore. Ma non è proprio l’outfit più femminile e di classe che ci sia.

In genere optiamo per la tuta perché non ci vengono in mente alternative pratiche e comode. E soprattutto perché solitamente appena arrivate ci trasferiamo direttamente in hotel o in camera. Non dobbiamo incontrare nessuno e quindi poco ci importa. Il problema sorge però quando appena scese ci aspetta una riunione. Oppure dobbiamo subito precipitarci ad un incontro con una persona cara o il nostro partner. Quindi come vestirsi in modo da conciliare comodità e stile?

3 look comodi ma femminili per viaggiare in relax senza rinunciare allo stile

Il primo look che ProiezionidiBorsa propone è un mix tra casual ed eleganza. Se ci aspetta un weekend fuori porta autunnale è la soluzione perfetta. Le temperature ancora miti ci danno la possibilità di sfoggiare ancora per un po’ le gambe nude e senza calze. Quindi indossiamo una maxi t-shirt o un vestito oversize midi. Abbiniamolo con un blazer nero dal taglio maschile e una “it bag” a tracolla. Ai piedi delle comode sneakers super alla moda e tanti accessori come occhiali da sole e anelli.

Per il secondo suggerimento mischiamo i materiali

Se proprio non vogliamo rinunciare alla comodità dei tessuti felpati delle tute ecco come variare. Scegliamo una versione pantaloncino non pantalone lungo. Abbiniamoci una canotta o una magliettina a mezze maniche bianca sempre attuale. E invece della giacca portiamo una felpa a contrasto, leghiamola sulle spalle per proteggerci dall’aria condizionata.

Per finire un outfit comodo e versatile

E se appena saltate giù dal treno dobbiamo presentarci ad una riunione? Ecco il look perfetto da viaggio che in poche mosse si trasforma in elegante. Indossiamo una gonna midi in tulle o plissettata nelle varianti nera o bianca. Comoda e d’effetto è il capo che non può mancare nel nostro armadio. Magliettina a contrasto, cintura per valorizzare il punto vita e ovviamente la nostra borsa preferita. Ai piedi possiamo optare per delle sneakers da sostituire con un bellissimo paio di décolleté appena arrivati a destinazione. Oppure scegliere una soluzione pratica e di tendenza per questo autunno, degli stivali texani.

Ecco, quindi, 3 look comodi ma femminili per viaggiare in relax senza rinunciare allo stile. Ora sappiamo come vestirci in maniera comoda ma anche super alla moda.

