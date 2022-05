Anche un contorno può diventare il re della tavola quando si punta tutto sulle ricette giuste. Le patate rappresentano un’enorme ricchezza in cucina, semplicemente perché sono infiniti i modi di prepararle. È incredibile il motivo per cui scavare una patata cotta e congelarla cotta in questo modo, ma si tratta di un successo assicurato.

Invece, queste sembrano comuni crocchette di patate, ma si preparano velocemente e non si aprono in frittura. Dunque, i modi di preparare le patate sono semplicemente tutti deliziosi. Ma bisogna provare la loro versione alla pizzaiola al forno per dire di averli sperimentati tutti.

Gli ingredienti necessari per preparare questa ricetta

800 grammi di patate;

120 grammi di mozzarella;

350 millilitri di passata di pomodoro;

olio extravergine d’oliva quanto basta;

2 spicchi di aglio;

un pizzico di origano;

sale a piacere.

Si tratta di velocissime patate alla pizzaiola con mozzarella al forno pronte in pochi minuti per salvare il pranzo o la cena

La pizzaiola è una preparazione di carne e sugo di pomodoro davvero molto conosciuta. Ma esiste anche una reinterpretazione che sfrutta ingredienti di questo tipo per insaporire anche le patate.

Questo contorno ricco e saporito viene spesso proposto come secondo piatto leggero. A renderle spaziali è il sughetto ottenuto dalla preparazione della ricetta.

Bisognerà scaldare in padella l’olio e l’aglio tagliato a pezzetti. Aggiungere la passata di pomodoro e cuocere per circa 5 minuti a fuoco dolce.

Nel frattempo, sbucciare le patate e tagliarle a rondelle di 5 millimetri circa. Salare la salsa di pomodoro e aggiungere l’origano.

Come concludere la cottura

A questo punto, versare un primo strato di salsa in una pirofila da forno. Disporre, poi, le fettine di patate, affondandole leggermente nella salsa.

Tagliare la mozzarella in fette sottili e aggiungerla sopra le patate. Disporre in ordine sparso. Cuocere in forno a 180°C per una ventina di minuti o fino a che le patate si trafiggeranno con i lembi della forchetta.

Questo è il facile procedimento con cui preparare queste velocissime patate alla pizzaiola con mozzarella al forno dal successo assicurato. Si può anche decidere di arricchirne il gusto aggiungendo prosciutto cotto, formaggio, olive o ingredienti per svuotare il frigorifero.

