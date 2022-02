Molti cercano la pietanza perfetta per accompagnare secondi piatti di carne o di pesce o per arricchire formaggi e salumi. Ebbene, quale ingrediente riuscirebbe meglio delle patate in quest’intento? Specialmente se preparate secondo questa ricetta di tradizione, le patate sposano perfettamente tutti questi sapori, ma sono perfette anche come antipasto.

Esse rappresentano una vera risorsa in cucina e molti non sanno che è possibile anche prepararle senza friggerle o cuocerle al forno. Ma questa ricetta pronta in appena una decina di minuti è un vero capolavoro di sapori. Occorrerà servirle fredde e prepararle in anticipo ed è possibile conservarle anche qualche giorno in frigorifero. Di certo, si tratta di un furbo modo di salvare il pranzo o la cena.

Gli ingredienti per questa specialità

un chilogrammo di patate;

150 grammi di olive prive di nocciolo;

una cipolla rossa;

50 grammi di capperi conservati sotto sale;

un cucchiaio e mezzo di aceto;

un cucchiaio e mezzo di zucchero;

olio d’oliva a piacere;

sale e pepe quanto basta.

La ricetta delle eccezionali patate apparecchiate in padella, un gustoso contorno siciliano con olive da cucinare in soli 10 minuti

Tutti sembrano amare queste patate per il loro gusto agrodolce. Del piatto, però, esistono tante ricette, perché ogni zona della Sicilia la perfeziona un po’ a modo suo. Qualcuno aggiunge i peperoni, altri il tonno, ma questa ricetta rimane sempre un contorno facilissimo da preparare. Tutti questi ingredienti “apparecchiano”(cioè accompagnano) le patate a pasta gialla.

Iniziare pelando le patate e tagliandole a tocchetti. Quindi soffriggerle in un tegame con poco olio d’oliva. Mettere da parte le patate e, nello stesso tegame, avviare la cottura delle cipolle tagliate in fette sottili. Dopo qualche minuto, aggiungere le olive, i capperi precedentemente dissalati e le patate messe da parte.

Gli ultimi passaggi finali della preparazione

Salare e pepare gli ingredienti a piacere e aggiungere un bicchiere d’acqua non troppo pieno. Quindi, lasciare cuocere a fuoco dolce. Dopo 5 o 6 minuti, versare lo zucchero e l’aceto e mescolare con cura, senza rompere le patate. Eliminare tutto dal fuoco e lasciare intiepidire lontano dai fornelli.

Di questo piatto esistono diverse varianti e ogni paese apporta un po’ le sue personalizzazioni al piatto. Quindi, ognuno può sentirsi libero di variare la ricetta delle eccezionali patate apparecchiate in padella, certo che il gusto sarà comunque esplosivo.

Lettura consigliata

Chiacchiere gonfie e bollose come in pasticceria se evitiamo questi errori e conosciamo questi trucchetti che le rendono friabili