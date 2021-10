Per gli amanti dei cibi caldi e filanti l’autunno e l’inverno sono le stagioni ideali. Se l’estate è fatta di cibi freschi e velocissimi da preparare, questo è invece il periodo dell’anno in cui dilettarsi in ricette croccanti e bollenti.

Quindi, diventa fondamentale usare gli ingredienti giusti e, magari, dilettarsi in uno dei metodi di cottura più usati di sempre: la frittura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

E se fosse proprio il formaggio il protagonista di queste che sembrano crocchette di patate ma non si aprono in frittura e si preparano velocemente? Ecco una ricetta pronta in 5 minuti e davvero super croccante per conquistare il palato di grandi e piccini.

Chi cerca una variante light altrettanto interessante può anche provare questa a base di cavolfiore.

Gli ingredienti per le crocchette dal cuore di formaggio filante (14 porzioni)

300 grammi di formaggio grattugiato;

150 grammi di albumi;

30 grammi di amido di mais;

spezie a piacere q.b;

sale e pepe q.b;

pangrattato q.b.

Sembrano crocchette di patate ma non si aprono in frittura e si preparano velocemente

Le crocchette ammaliano tutti per l’esterno croccante e il ripieno fuso. Chi non ha voglia di procedere a lunghe cotture delle patate trova, in questa ricetta, velocità e gusto incredibili.

Bisognerà iniziare mescolando il formaggio grattugiato e i bianchi d’uovo. È possibile usare tanto il pecorino che il grana o, addirittura, mescolarli entrambi esclusivamente in base al proprio gusto.

Ai due ingredienti occorrerà aggiungere anche l’amido di mais o maizena, che aiuterà a fare da collante tra gli altri ingredienti. Aggiungere anche un trito di spezie preferite, come rosmarino, basilico o timo e salare e pepare secondo i propri gusti.

Dapprima è possibile mescolare l’impasto morbido con un cucchiaio e, non appena comincerà ad addensarsi, bisognerà completare impastando a mano.

La panatura e la successiva cottura

Per semplificare la lavorazione di un impasto così morbido, è preferibile bagnare leggermente le mani e ottenere all’incirca 14 o 15 porzioni. Dare al composto la tipica forma delle crocchette di patate, leggermente allungate e cilindriche.

A questo punto, passare le crocchette nel pangrattato, avendo cura di ricoprirle interamente per creare una deliziosa crosticina in cottura. Friggere pochi pezzi per volta in olio ben caldo e girarle solo una volta che saranno ben cotte da un lato.

Per un fritto asciutto e perfetto, tamponare l’eccesso di olio della cottura con della carta assorbente e portare in tavola ben calde e filanti.

Per approfondire

Anche queste sembrano crocchette ma sono gustosi bocconcini di pollo con pochissime calorie da mangiare in un solo morso.