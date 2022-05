Ognuno di noi ha innegabilmente in testa una sorta di classifica dei propri cavalli di battaglia in cucina, nonché dei propri piatti preferiti.

Spesso e volentieri i due orizzonti coincidono: del resto, quanto è bello cucinare il nostro piatto del cuore e pregustarne tutto il gusto e l’aroma?

Se le torte di mele sono quasi senza dubbio tra le portate più iconiche, cucinate e apprezzate, impossibile non citare anche le polpette.

Ogni regione ha una propria tradizione e un proprio canone legato a questo piatto così semplice, ma altamente simbolico.

Ad esempio, quelle che potremmo definire le polpette trentine, i canaderli, sono molto diverse dalle polpette che troviamo nel sud Italia, più condite e farcite.

Al Nord spiccano invece i mondeghili, che sposano l’antica tradizione meneghina.

Insomma, quelle che a noi sembrano semplici palline di carne o verdure nascondono invece una varietà di combinazioni e sapere oltre l’immaginabile.

Senza contare che, a prescindere dalla tradizione regionale, ogni famiglia matura poi una personalissima e irripetibile interpretazione del piatto.

E per chi ancora fosse alla ricerca della ricetta perfetta, ecco come fare delle polpette ancora più morbide e golosamente filanti, pronte 5 minuti.

Per realizzarle ci occorreranno:

500 g di macinato di pollo;

2 zucchine;

80 g di scamorza affumicata;

1 uovo;

80 g di pangrattato;

olio, sale e pepe q.b.

Ecco come fare delle polpette ancora più morbide e con un cuore filante con soli 5 minuti in padella

Prima di tutto, dopo aver lavato e pulito le zucchine, tagliamole alla julienne e sistemiamole in un colapasta e copriamole di sale.

Mentre riposano per un’oretta, procediamo tagliando la scamorza a cubetti.

Trascorso il tempo indicato, strizziamo le zucchine per poi unirle al macinato di pollo, che avremo sistemato in una ciotola abbastanza capiente.

A questo punto aggiungiamo anche la scamorza tagliata a cubetti e l’uovo, regolando la sapidità dell’impasto con sale e pepe nero.

Dopo aver amalgamato questi ingredienti, uniamo anche il pangrattato, in modo da asciugare un po’ il composto.

Lasciamolo riposare in frigorifero per una mezz’oretta, poi ungiamoci le mani e cominciamo a ricavarne delle polpettine non troppo grandi.

Cuociamole in padella a fiamma vivace, ma calibrata, facendo attenzione a dorare entrambi i lati e controllando il colorito della carne, tagliandone una a metà.

Quando saranno prossime alla cottura completa, lasciamole in padella a fuoco basso per altri 5 minuti, dopodiché saranno pronte per essere servite.

