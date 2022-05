Se si pensa di andare nel Regno Unito la prima idea è quella di prenotare il volo.

Non tutti però amano questo mezzo per spostarsi. Vedremo un’opportunità diversa per raggiungere Londra.

È allettante l’idea di svegliarsi di buon mattino nella poliedrica Milano e scegliere il luogo migliore per iniziare la propria giornata. Pochi sanno che si può fare colazione in luoghi particolarissimi. Si potrebbe magari decidere di far colazione nel bar recensito al top dal Gambero Rosso nella sua ultima guida, l’Ile Douce. Pare che questo gioiello milanese si ispiri principalmente alla pasticceria francese allargando l’offerta con sperimentazioni dolci e salate.

Poi si parte alla volta nientemeno che di Londra. Ma non ci dirigeremo in aeroporto.

Pochi sanno che si può fare colazione a Milano e cenare a Londra nel terzo grattacielo più alto d’Europa nello stesso giorno e senza dover prendere l’aereo

Alle 8.20 saremo pronti in stazione. Liberi dalla frenesia e dalla continua ricerca della velocità potremo dirigerci verso la capitale britannica in totale relax, a bordo di treni confortevoli che ci condurranno a London St Pancras entro le 19.30.

Questa stazione vittoriana nel centro di Londra ci accoglierà facendoci immergere immediatamente nel fascino della metropoli.

Prima di partire dall’Italia sarà opportuno scegliere dove cenare prenotando un tavolo. Tra le migliaia di proposte esistenti, ecco un posto che dovrebbe essere visitato: Aqua Shard, soprannominato dai londinesi “Torre di Mordor”. Si trova a 32 London Bridge St, London SE1 9SG ed è un ristorante con vista situato al 31esimo piano del terzo grattacielo più alto d’Europa. In soli 8 secondi l’ascensore porta sul tetto di Londra e da lì si può ammirare una skyline indimenticabile gustando piatti unici. È necessario prenotare con largo anticipo e si può farlo attraverso il sito internet dedicato. La cena è solitamente alla carta e si possono scegliere piatti della cucina britannica contemporanea. Il costo medio si aggira attorno ai 75 euro a persona.

Le cose da vedere assolutamente a Londra

Una metropoli come Londra avrebbe bisogno di molto tempo per essere goduta appieno. Se tuttavia si decide di trascorrervi soltanto poco tempo bisognerà concentrarsi sulle cose senza le quali non si può dire di essere stati in Inghilterra.

Si comincia con Hyde Park, l’immenso e notorio parco pubblico all’interno del quale potersi concedere passeggiate ammirando cigni, scoiattoli e più di 100 tipi di rose. I giardini di Kensington e al Royal Albert Hall saranno la tappa successiva. Quest’ultima può essere visitata con guide esperte che consentiranno anche di vedere aree normalmente inaccessibili.

Per dedicarsi allo shopping bisogna raggiungere Oxford Street e Regent Street. Qui si può trascorrere qualche ora alla ricerca dei migliori prodotti tra le decine di negozi di fama internazionale.

Naturalmente il viaggio non può chiudersi senza aver visto il Big Ben e Buckingham Palace con il suo iconico cambio della guardia.

Infine, per gli amanti delle chiese, la cattedrale di St. Paul è imperdibile. Si tratta della seconda cattedrale più grande al Mondo dopo la nostra Basilica di San Pietro.

Anche se pochi sanno che si può entrare nello spirito britannico con sole poche ore di treno, questa può essere una scelta vincente per chi non ama volare.

