Cucinare una qualsiasi ricetta richiede un po’ di tempo e le più lunghe anche una buona dose di pazienza. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa ha la soluzione per un secondo piatto vegetale davvero interessante e veloce da preparare. Le protagoniste sono le patate e la Redazione spiegherà perché è geniale il motivo per cui scavare una patata cotta e congelarla in questo modo. Il vantaggio insomma non sarà solo il gusto ma anche velocità e praticità nella preparazione della ricetta. Ecco per quale motivo.

Le patate ripiene e cremose

Qualunque sia il condimento delle patate cucinarle secondo questo procedimento è davvero utile. Basterà sbollentarle prima sul fuoco fino a che non saranno completamente morbide. Poi bisognerà farle raffreddare, scavare tutta la polpa all’interno e metterla da parte.

Occorrerà anche farcirle a proprio piacimento e al termine dell’articolo la Redazione fornirà qualche possibile idea. Ma la particolarità di questo metodo arriva proprio in questa fase. Ecco spiegato perché è geniale il motivo per cui scavare una patata cotta e congelarla in questo modo.

Il congelamento

Una volta farcite le patate di un gustoso ripieno, bisognerà avvolgerle nella carta stagnola. Consigliamo anche di etichettarla con la data di preparazione e l’indicazione dell’alimento. Le patate preparate in questo modo durano ben 3 mesi in freezer. I vantaggi sono tanti, tra cui il fatto che incartarle singolarmente non richiederà grandi esigenze di spazio.

Esse entreranno praticamente ovunque nel congelatore. L’etichettatura consentirà di capire fino a quando è possibile consumare questo alimento. Ma il maggior vantaggio è la velocità con cui servirle nel piatto. Ecco per quale motivo.

Ultimazione della cottura

Il vantaggio principale è che scongelando queste patate la sera prima in frigorifero occorreranno solo 15 minuti di forno per un piatto pronto e filante. Il tempo di cottura in microonde è anche minore, ma consigliamo la cottura in forno in grill per avere una deliziosa crosticina nella parte superiore.

Qualora qualcuno dimenticasse di scongelare le patate necessarie il giorno prima, esiste comunque una soluzione. Bisognerà cuocere le patate per un’ora, passandole direttamente dal congelatore al forno. Seguire il primo metodo è ovviamente il reale motivo per cui sperimentare questo procedimento, quindi meglio scongelarle preventivamente.

Come farcirle

Per il ripieno consigliamo di usare varie tipologie di formaggio, pancetta, speck affumicato o prosciutto cotto. Aggiungere la panna acida consentirà di avere patate super cremose anche dopo il congelamento e la cottura.

Ecco un modo veloce per avere un secondo piatto sempre a portata di mano. Questo costituirà anche un metodo contro lo spreco alimentare davvero interessante quando bisogna consumare le patate in fretta perché troppo mature.