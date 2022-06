L’arrivo della stagione più calda coincide per molti di noi con la ricerca di ricette leggere e facili da preparare. Ma soprattutto di ricette veloci che ci fanno trascorrere il minor tempo possibile davanti ai fornelli. Per questo iniziano a comparire in tavola riso freddo, panzanella e le immancabili e gustosissime insalatone da fare con pochissimi ingredienti. E se pensiamo che la carne non possa rientrare nei menù estivi ci stiamo sbagliando di grosso. Perché veloce, croccante e sfizioso, questo secondo piatto a base di carne e verdure potrebbe svoltarci l’estate con il suo sapore incredibile. In più si prepara in appena 20 minuti.

Gli straccetti di vitello con contorno di verdure croccanti sono la ricetta più furba dell’estate

Se stiamo cercando un modo furbo e veloce di cucinare la carne anche in estate siamo capitati nel posto giusto. Perché la ricetta che stiamo per scoprire farà felici grandi e piccini e si prepara con alcuni degli alimenti più gustosi e sani della stagione.

Stiamo parlando degli straccetti di vitello con contorno di verdure di stagione rese croccanti in cottura.

Per prepararne 4 porzioni ci serviranno:

4 etti di vitello tagliato a fettine sottili;

1 etto di peperoni;

1 etto di zucchine;

50 grammi di semi di zucca;

1 etto di cipolle;

40 grammi di salsa di soia (facoltativa);

3 cucchiai di farina 00;

3 cucchiai di olio d’oliva;

acqua e sale.

Veloce, croccante e sfizioso, questo secondo piatto di carne e verdure ci farà letteralmente impazzire quest’estate

Partiamo proprio dalla preparazione delle verdure. Puliamo peperoni, cipolle e zucchine, togliamo le parti interne e filamentose e tagliamo il tutto a listarelle o cubetti.

L’operazione successiva sarà quella di prendere una padella con i bordi alti e tostare per qualche minuto i semi di zucca con un cucchiaino d’olio. Una volta tostati mettiamoli da parte e sostituiamoli con le verdure tagliate a pezzetti. Regoliamo di sale e facciamo cuocere per una decina di minuti a fiamma vivace.

Mentre aspettiamo iniziamo a dedicarci alla carne. Tagliamo le fettine di vitello a strisce sottili, aggiungiamo un pizzico di sale e iniziamo a mischiarle con la farina.

Prendiamo ancora una volta la stessa padella, togliamo le verdure e mettiamo al loro posto il vitello con un altro cucchiaio d’olio. Facciamo amalgamare la farina e aggiungiamo, eventualmente, la salsa di soia. In alternativa possiamo ammorbidire il tutto con un cucchiaio d’acqua.

Pochi minuti di cottura a fiamma alta e possiamo procedere con l’impiattamento. Stendiamo nei piatti un letto di verdure, appoggiamo sopra gli straccetti e decoriamo con i semi di zucca tostati. Adesso possiamo andare in tavola a ricevere i meritati applausi.

Lettura consigliata

Ecco il freschissimo primo piatto estivo da fare in 15 minuti con solo 5 ingredienti che ci farà anche riciclare il pane avanzato