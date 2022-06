L’estate è alle porte e finalmente possiamo rispolverare il libro di ricette delle nostre amate e freschissime insalatone. Ma soprattutto possiamo iniziare a dare spazio alla fantasia e creare delle vere e proprie opere d’arte culinaria. Oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa proveranno a dare alcuni suggerimenti in merito per svecchiare le solite noiose preparazioni. È il momento di scoprire l’incredibile insalata estiva senza tonno, uova e pomodori. Si. Abbiamo letto bene. I 3 ingredienti classici non ci sono in questa fantastica ricetta pronta in 15 minuti che ci farà anche fare scorta di preziosissima vitamina B9.

Cos’è la vitamina B9 e perché è importante per l’organismo

La vitamina B9 è nota anche con il nome di acido folico ed è una delle più importanti per l’organismo. Il suo ruolo è quello di contribuire alla creazione delle proteine e dell’emoglobina. Due compiti fondamentali per ridurre il rischio di pericolose malattie cardiovascolari.

Come molte vitamine del gruppo B, anche la B9 è idrosolubile e dobbiamo introdurla nell’organismo attraverso la dieta. Ne sono particolarmente ricche le verdure a foglia verde e il limone. Ovvero i due ingredienti principali che comporranno la nostra insalata.

L’insalata estiva perfetta è quella con senape, coriandolo e limone

Per preparare la nostra insalata estiva avremo bisogno di:

6 etti di verdure a foglia verde (possiamo scegliere tra lattuga, soncino o rucola);

2 etti di coriandolo;

1 cucchiaio di zucchero di canna;

1 cucchiaio di senape;

90 ml di succo di limone;

150 ml di olio d’oliva.

Se vogliamo dare un ulteriore tocco di classe possiamo aggiungere alla ricetta base della mizuna o della scorzonera. Due ortaggi di giugno straordinari che daranno una marcia in più ai nostri contorni e non solo.

L’incredibile insalata estiva senza tonno, uova e pomodori pronta in 15 minuti perfetta per fare scorta di preziosissima vitamina B9

Partiamo proprio dal lavaggio e dalla pulizia dell’insalata. Dovremo passarla sotto l’acqua corrente e poi spezzare le foglie a mano. Solo così non perderemo un grammo delle sue proprietà nutrizionali.

Completata l’operazione potremo dedicarci al condimento. Prendiamo il frullatore e inseriamo dentro coriandolo, senape, zucchero e succo di limone. Iniziamo a mischiare e poi aggiungiamo gradualmente anche l’olio. Non appena il condimento si è addensato spegniamo tutto e spostiamo in una ciotola.

Non ci resta che condire l’insalata e portare in tavola. Se vogliamo gustarci il piatto per più giorni nessun problema. Il condimento resisterà per qualche giorno nel frigo se lo copriamo bene.

