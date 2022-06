A Milano riesce a portare in platea nomi che tutti insieme si vedono raramente. Parliamo di Donatella Versace, Pierpaolo Piccioli (Direttore creativo della Maison Valentino). Ancora Elodie e Marco Mengoni. Al Forum di Assago, l’artista dei record Dua Lipa canta il 25 maggio e durante il concerto cade ma si rialza subito con una naturalezza che fa invidia.

I numeri

È la Ferragni della musica pop perché non solo canta e salta e sa farlo benissimo. Dua Lipa è anche un’azienda con guadagni da capogiro: proprietà, collaborazioni varie e sinergie con molte griffe. Infatti, la giovane Dua è testimonial di Patrizia Pepe, Versace, Yves Saint Laurent. Pare sia titolare di una catena di ristoranti in quel di Londra e abbia una sua linea di moda. Ma, soprattutto, le sue canzoni raggiungono un miliardo di streaming. Sia chiaro, un miliardo per ogni canzone dell’album Future Nostalgia.

È la Ferragni della musica POP, a soli 26 anni Dua Lipa incassa cifre da capogiro ed ecco il segreto

La ragazzina è tutt’altro che ingenuotta. Albanese di origine, lascia la sua terra a soli 15 anni per recarsi a Londra e coltivare, con l’impegno, il suo sogno. Una determinazione che molti suoi coetanei non hanno nemmeno a trent’anni. Dua è anche attivista e femminista, a capo di una fondazione che ha la finalità di aiutare i kosovari in difficoltà. Talento canoro innanzitutto ma anche carattere e scaltrezza. Capacità di ramificare e tessere relazioni che poi divengono collaborazioni che portano fatturato. Perché le partnership non si concedono a tutti, ma spesso arrivano dopo periodi anche lunghi di amicizie, frequentazioni, capacità di saper stare con gli altri. E capire quando è il momento di proporre (o farsi proporre) un partenariato.

