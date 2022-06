Tra pochi giorni i più fortunati di noi inizieranno a trascorrere le prime splendide giornate al mare. Un’occasione per rispolverare il libro delle ricette estive e iniziare a preparare piatti freschi e adatti anche a essere portati fuori casa. Questo non significa che dobbiamo per forza rinunciare alla nostra amata pasta. Basta soltanto scegliere la preparazione giusta. Quindi ecco il freschissimo primo piatto estivo che si prepara con soli 5 ingredienti in appena un quarto d’ora. Un piatto decisamente furbo che possiamo ufficialmente inserire anche tra le ricette per riciclare il pane avanzato.

Le penne con pomodorini, capperi e briciole di pane sono un piatto semplicissimo e adatto anche ai meno esperti. Ma soprattutto un piatto che prepareremo nel tempo di cottura della pasta e che ci stupirà grazie al gustosissimo mix tra pane, capperi e peperoncino.

Ingredienti

Per prepararne 4 porzioni avremo bisogno di:

4 etti di penne;

1 etto di pane raffermo;

un cucchiaio di capperi sotto sale;

1 aglio;

20 pomodori ciliegino;

1 peperoncino.

Ecco il freschissimo primo piatto estivo da fare in 15 minuti con solo 5 ingredienti che ci farà anche riciclare il pane avanzato

Mettiamo la pentola con l’acqua per la pasta e iniziamo a dedicarci alla preparazione del sugo. Tagliamo il pane a cubetti e una volta completata l’operazione laviamo i capperi sotto l’acqua per togliere il sale.

Adesso prendiamo una padella e facciamo soffriggere due cucchiai d’olio. Non appena inizia a scaldarsi mettiamo in padella il pane, il peperoncino e i capperi. Aggiungiamo anche l’aglio privato della buccia e tagliato a spicchi abbastanza grandi e facciamo rosolare per qualche minuto.

Quando il pane si è insaporito spegniamo il fornello, rimuoviamo l’aglio e tritiamo i cubetti nel frullatore fino a ottenere delle briciole.

Nel frattempo iniziamo a cuocere la pasta. Quando mancano 5 minuti alla fine della cottura, facciamo saltare anche i pomodorini tagliati a spicchi in padella con un filo d’olio.

Siamo quasi alla fine. Scoliamo la pasta quando è ancora al dente e saltiamola con i pomodori. Amalgamiamo il tutto e subito prima di portare in tavola aggiungiamo le briciole di pane. Mischiamo e siamo pronti per servire.

Se vogliamo dare un tocco di classe e provare a smorzare la piccantezza possiamo aggiungere qualche foglia di basilico a fine cottura.

