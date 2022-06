Negli outfit estivi ci sono alcuni capi e accessori che non mancano mai. È così per i costumi, per le t-shirt e per sandali e scarpe aperte. Ma la vera calzatura simbolo della stagione sono le intramontabili infradito. Morbide, facili da pulire e spesso colorate, le infradito accompagnano moltissimi momenti della giornata. Oggi parleremo proprio di loro e scopriremo 4 geniali modi per abbinare le infradito e trasformarle in pochi secondi in una scarpa di gran classe. Il tutto senza rinunciare a comodità ed eleganza.

Come abbinare le infradito di giorno

Indossare le infradito per tutto il giorno potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Rischiamo cioè di sembrare dei veri e propri tipi da spiaggia senza un briciolo di gusto. Per questo motivo diventa fondamentale la scelta di un outfit che valorizzi la calzatura senza apparire troppo eccessivo. Un buon consiglio è quello di accompagnare le infradito con un vestito lungo a righe o con un abito chemisier. Ovvero due dei vestiti più trendy della stagione 2022. Appariremo in ogni situazione sobrie ed eleganti.

Valorizziamo l’accoppiata jeans+infradito

Pochi ne sono consapevoli ma le infradito si sposano benissimo anche con i jeans e i pantaloni lunghi. In questo caso, però, sarà fondamentale la scelta della scarpa. Se proprio non riusciamo a rinunciare al pantalone lungo scegliamo un modello in lino abbastanza ampio. Per quanto riguarda le infradito meglio puntare su quelle in pelle o su quelle con una linea più elaborata. Definiranno meglio il look e ci daranno un tocco di ricercatezza.

4 geniali modi per abbinare le infradito il giorno e la sera senza rinunciare mai a comodità ed eleganza

Arriviamo agli outfit serali, probabilmente i più difficili da mettere insieme se non vogliamo rinunciare alle infradito. Se intendiamo indossare dei pantaloni dobbiamo lavorare sulla diversità delle proporzioni. Quindi infradito di un solo colore ai piedi, pantalone largo e top o camicia stretta.

Se invece intendiamo puntare su una gonna o un abito possiamo aiutarci anche con gli accessori. Scegliamo una calzatura color pelle o nera lucida. Sopra aggiungiamo un vestito corto nero o monocromatico oppure un abito lungo abbastanza attillato.

È qui che entrano in gioco gli accessori. Scegliamo orecchini, collane, borse dallo stile vintage e appariscenti. Oppure una pochette con logo ben in vista. Meglio ancora se color oro o argento. Creeranno un contrasto irresistibile con la sobrietà del vestiario ed esalteranno il nostro outfit. Il tutto senza rinunciare alla comodità che solo le infradito sono in grado di regalarci.

