Saper fare economia in cucina può rappresentare un vantaggio per abbattere gli sprechi e risparmiare. Alimenti avanzati potrebbero rappresentare la base per realizzare piatti unici.

Con il pane raffermo, ad esempio, molti preparano croccanti polpette e, persino, delle ricette dolci. Eppure, questi non rappresentano gli unici modi possibili per riciclarlo.

Quando poi gli accostiamo la cremosità vellutata della besciamella, è tutt’altra storia.

Qualche idea interessante per riciclare questi ingredienti

Ma prima di capire come preparare un antipasto sfizioso in pochi minuti, ecco qualche altra idea astuta per riciclare la besciamella. Molto spesso, infatti, capita di preparare la besciamella in quantità sproporzionate rispetto alla ricetta e non sapere come utilizzarla.

La prima idea anti-spreco per riciclare gli avanzi di besciamella è di usarla come condimento con la pasta corta e gli asparagi. È addirittura possibile frullare gli asparagi con la besciamella, per farne una crema. Questa è ottima per farcire delle crepes salate o con i cannelloni.

Sempre con la besciamella si può preparare una crema di carciofi, con cui condire la pasta insieme a salsiccia e scamorza. Anche la pancetta è un ottimo abbinamento.

La besciamella è perfetta, poi, insieme al ragù di carne, con le scaloppine ai funghi e con carni come pollo, tacchino e vitello.

Utilizziamo pane raffermo e besciamella avanzata per quest’antipasto eccezionale che fa contenta la famiglia in soli 15 minuti

Per preparare questa ricetta bisognerà procurarsi:

pane avanzato da cui ricavare 12 fette;

circa mezzo litro di besciamella avanzata;

un tuorlo d’uovo medio;

30 grammi di Parmigiano;

un etto di Emmenthal da grattugiare;

sale e pepe q.b.

Basterà incorporare nella besciamella il tuorlo d’uovo e il formaggio grattugiato. Aggiustare, poi, tutto di sale e di pepe.

Tostare leggermente in padella il pane raffermo per fargli prendere croccantezza.

Distribuire sulle fette di pane il composto dapprima preparato e spolverare sopra l’Emmenthal grattugiato grossolanamente.

Gratinare le bruschette al formaggio in forno grill per qualche minuto, o fino a fusione degli ingredienti.

Un ultimo consiglio: la ricetta sarà ancor più sfiziosa se aggiungiamo dell’erba cipollina o una grattata di pepe macinato fresco.

Si può anche sostituite il formaggio Emmenthal con del taleggio o del provolone. Certamente, se utilizziamo pane raffermo e besciamella avanzata per quest’antipasto sfizioso sarà davvero difficile pentirsi.

