Le scarpe bianche sono una di quelle tendenze che non possano mai di moda e con l’arrivo della bella stagione non è possibile rinunciarvi. Tutti hanno nella propria scarpiera almeno un paio di scarpe bianche, che siano stivali, sneakers, ballerine, sandali o scarpe da ginnastica, non importa.

Le scarpe bianche, soprattutto quelle sportive, sono un accessorio sempre di tendenza da indossare con qualunque tipo di outfit, sia in inverno che in estate.

Sono calzature che spopolano anche perché stanno bene a 30 come a 50 anni e sono perfette per gonne, pantaloni ed anche abiti. Anche la moda dello scorso inverno 2021, ha puntato tutto sulle sneakers perché comode, funzionali e versatili, scegliendole nella versione scura ossia nera.

Quest’oggi cercheremo, invece, di capirle, senza ricorrere ai soliti prodotti. In particolare, al posto dell’aceto e del bicarbonato ecco come sbiancare subito e senza sforzi le scarpe bianche. Le scarpe bianche sia di tela che di pelle sono tra le calzature più indossate anche perché si abbinano benissimo ad un’infinità di vestiti. L’unico problema di questo tipo di scarpe, soprattutto di questo colore, è che si sporcano davvero molto velocemente.

Shampoo, sale grosso e latte

Per cui oltre ad imparare a pulirle con i prodotti giusti, il primo consiglio da seguire è quello di eliminare sin da subito la sporcizia superficiale e quella sul bordo della suola.

In questo modo, sarà più semplice conservarle come nuove e pronte all’utilizzo. Per rimuovere lo sporco, spesso, si ricorre all’uso dell’aceto e del bicarbonato.

Entrambi sono smacchiatori ed igienizzanti ma esistono altri ingredienti che sono altrettanto efficaci e che, di regola, si hanno sempre a casa. Parliamo dello shampoo, del sale grosso e del latte.

Al posto dell’aceto e del bicarbonato ecco come sbiancare subito e senza sforzi le scarpe bianche di tela o di pelle

Per le scarpe di tela un ottimo alleato nella pulizia è il sale grosso.

Questo ingrediente possiede un azione sbiancante efficace ed insieme al latte è in grado di rimuovere oltre allo sporco e alle macchie, anche i batteri.

Questa operazione, di certo, non la si può fare ogni qual volta si indossano le scarpe. Ma se fatta con regolarità, aiuterà a conservare le calzature quasi come se fossero nuove.

In una bacinella non eccessivamente grande, versiamo mezzo litro di acqua, un litro di latte, mezza tazza di sale grosso e un po’ di sapone liquido per i piatti. Lasciamo in ammollo le scarpe di tela bianca per almeno un paio di ore.

Strofiniamole accuratamente con una spazzola con delle setole non eccessivamente dure, eliminiamo i residui di prodotto sciacquandole bene e mettiamole ad asciugare all’ombra, al riparo dal sole in modo da evitare che si possano ingiallire.

Per le scarpe di pelle o similpelle, invece, oltre all’aceto possiamo utilizzare dello shampoo delicato direttamente su un batuffolo di ovatta o delle salviette umidificate.

Questi prodotti dovrebbero essere efficaci anche se le macchie sulle scarpe sono di grasso o di olio.