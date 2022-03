Questa pianta di origine tropicale sboccia con fiori incredibilmente maestosi e colorati a partire proprio da questo periodo dell’anno.

Pare che ne esisterebbero quasi 2 migliaia di esemplari diversi, ma i metodi di coltivazione sono tutti abbastanza simili. In alcuni casi, i fiori ricordano quasi quelli delle rose e le colorazioni sono le più diverse: rosa antico, rosso acceso, giallo, e arancio.

La begonia è una pianta perenne d’incredibile bellezza e non molti sanno che è possibile riprodurla più e più volte. Basta davvero poco per aumentare le piante di casa e giardino senza dover spendere un capitale. Questo tipo di soluzione vale un po’ per tutte le tipologie di piante.

Eppure, per la begonia, esistono ben 4 metodi diversi di moltiplicazione e vale certamente la pena conoscerli tutti. Ecco, dunque, come riempire di fiori balconi, terrazzi e giardino e suscitare l’invidia di tutti.

Oltre talea e seme, per moltiplicare le begonie all’infinito e inondare il balcone di straordinarie fioriture basta fare così

I primi 2 metodi sono i più conosciuti e si tratta della riproduzione per talea e per seme. Entrami sono due metodi che sarebbe preferibile usare con le begonie a radice fascicolata.

Per riprodurre le begonie per talea o per seme, vaso o vasetti dovranno essere conservati in un luogo ombreggiato. Sarà necessaria, poi, una temperatura tra i 20 e i 24 gradi. Il terriccio sarà quello generico della semina.

La semina, però, dovrà avvenire a file e bisognerà sfoltire le piantine una volta cresciute. Una volta che saranno sufficientemente robuste, sarà possibile metterle a dimora e attendere una loro crescita rigogliosa.

La moltiplicazione per divisione e fogliare

Tuttavia, oltre talea e seme, per moltiplicare le begonie si può pensare anche alla divisione e alla riproduzione per foglie. Sarà possibile riprodurre le Begonie Tuberose per divisione già dal mese di aprile.

Occorrerà scegliere i nuovi getti di almeno 10 centimetri e prelevarli con il tubero. Collocare in un misto di terriccio, sabbia e torba e mantenere la temperatura sui 19 gradi.

Anche la talea fogliare è una soluzione possibile, principalmente per le begonie Rizomatose. Bisognerà raccogliere le foglie a partire dalla primavera e fino a giugno. Preparare un substrato di torba e sabbia in parti uguali e mettere le foglie a contatto con il substrato umido. Dai tagli germoglieranno nuove piantine che, poi, occorrerà trapiantare in un vaso.

Approfondimento

