In cucina bisogna inventarsi un modo per non sprecare il cibo avanzato e riutilizzarlo con creatività. Gli scarti della frutta e della verdura, pasta e riso avanzati e, persino, le sfoglie pronte possono valere oro per tantissime ricette.

Proprio con le sfoglie delle lasagne si possono preparare antipasti, ravioli o rotolini al forno. A quante persone, infatti, capita di avere della sfoglia avanzata e non sapere cosa farne? Certo, è possibile congelarla, ma se fosse prossima alla scadenza?

Si possono preparare dei maltagliati o delle gustose girelle di pasta. Ma se, invece, volessimo fare qualcosa di realmente straordinario? Ecco 2 incredibile ricette da provare assolutamente.

Gli ingredienti di cui avremo bisogno e il procedimento per questo primo dolce

Il Carnevale è passato da pochissimo tempo e la prima proposta non possono che essere le chiacchiere.

Sebbene, questi pochi trucchetti sono indispensabili per chiacchiere friabili, gonfie e bollose come in pasticceria, molti, probabilmente, non sanno che è possibile prepararle velocemente riciclando proprio la sfoglia avanzata della lasagna. Serviranno:

una confezione di lasagne fresca da 250 grammi;

zucchero a velo vanigliato a piacere;

olio per friggere q.b.

Basterà ricavare delle strisce di chiacchiere dalle sfoglie e cuocerne una per volta in un padellino con l’olio. Impiegheranno appena 5 secondi per lato a cuocersi alla perfezione. Dopo averle riposte su carta assorbente e fatte intiepidire, spolverare con abbondante zucchero a velo.

Ma questa non è l’unico modo eccellente di riciclare le sfoglie di lasagne, perché possiamo preparare dei cannoli dolci davvero croccanti.

Usiamo le sfoglie per lasagne avanzate in questi 2 modi eccezionali invece di congelarle o preparare i soliti cannelloni

Occorrono:

una confezione di sfoglia per lasagne fresca;

un uovo sbattuto;

farcitura a piacere (per esempio crema al cioccolato, crema o pistacchio);

zucchero semolato q.b.

Tagliare ogni sfoglia a metà e mettere a bollire una pentola con acqua. Aggiungere 2 pezzi per volta e sbollentarli, poi, riporli su uno strofinaccio a scolare.

Spennellare le sfoglie ormai asciutte con l’uovo sbattuto e arrotolarle su loro stesse. Lasciare il foro del cannellone bello largo, altrimenti potrebbe chiudersi in cottura. Sigillare bene la chiusura con l’uovo e arrotolare la sfoglia stretta.

Friggere i cannelloni nell’olio caldo, scolarli e passarli nello zucchero semolato.

Una volta freddi sarà possibile farcirli a proprio gusto. Di certo, se usiamo le sfoglie per lasagne avanzate sarà impossibile non lasciare tutti gli ospiti a bocca aperta. Ed ecco, anche, come rendere davvero superbi i soliti cannelloni con la sfoglia preparandoli velocemente.

Lettura consigliata

Per un sugo di pomodoro super saporito aggiungiamo quest’ingrediente alternativo che rende la pasta incredibilmente esplosiva