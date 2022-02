Profumo di casa, amore e ricordi quello della torta di mele. Un grande classico della pasticceria italiana che arriva dalla tradizione povera.

Un dolce dalla disarmante semplicità che ricorda le nonne, le mamme e le merende da bambino. Estremamente semplice da preparare la torta di mele, vede come protagonista le mele, le uova, la farina e in alcuni casi qualche ingrediente come lo yogurt che le conferiscono maggiore morbidezza.

Un’insolita ma deliziosa torta di mele soffice e leggerissima da fare invidia alla classica ricetta delle nonne

Come tutte le grandi ricette che nella storia hanno avuto un certo riscontro la torta di mele presenta diverse varianti. C’è la ricetta classica, quella senza burro e senza latte, quella con l’aggiunta di yogurt, la variante crumble e quella con la crema pasticcera. Da proporre nella variante crostata e sfoglia, insomma di torta di mele ce n’è per tutti i gusti e sapori.

Estremamente deliziosa la torta di mele che vogliamo proporre oggi è insolita nel suo procedimento. Presenta un’abbondante quantità di mele e poca farina, adatta alle diete low carb e a chi ama questa ricetta ma non ama fare strappi eccessivi alla dieta. Insomma una vera e propria torta da poter consumare in qualsivoglia occasione senza sentirsi troppo in colpa.

Torta di mele

Ingredienti per una teglia di 20 cm

6 mele grandi;

70 grammi di farina a scelta;

50 grammi di dolcificante a scelta;

100 millilitri di latte vegetale;

20 grammi di olio Evo;

1 bustina di lievito;

Succo di limone;

Cannella.

Procedimento:

Lavare e tagliare le mele, cospargerle di succo di limone per non farle annerire. In una ciotola mischiare la farina, le uova, il latte e il dolcificante e mescolare; addizionare l’olio e la cannella e aggiungere il lievito setacciato avendo cura di evitare la formazione di grumi. Mescolare fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo ma senza lavorarlo eccessivamente. Unire le mele al composto e versare nello stampo precedentemente infarinato o rivestito di carta da forno. Infornare a 180 gradi per 45 minuti. A fine cottura attendere che la torta si raffreddi e servire con una spolverata di zucchero a velo.

Il risultato sarà un’insolita ma deliziosa torta di mele soffice e leggerissima. Una torta quasi da sfogliare perché ricca di fette di mele cotte avvolte in un leggerissimo impasto legante.

Chicche di gusto e cremosità

Servire la torta di mele con una coppa di crema pasticcera che all’occorrenza potrà essere spalmata sulle fette.

Approfondimento

Mai più pane raffermo in pattumiera con questa deliziosa torta di mele pronta in 20 minuti per un riciclo mai visto prima