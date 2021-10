La torta di mele è un must have della tradizione dolciaria italiana che non passa mai di moda. Simbolo di famiglia, amore, affetto, la torta di mele rappresenta più di un semplice peccato di gola.

Una torta che rievoca i tempi passati dove era spesso protagonista delle tavole imbandite soprattutto per la sua funzionalità anti- spreco. Nasce infatti per esigenza di conservazione della frutta, in mancanza del frigorifero.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un sempreverde da poter portare in tavola tutto l’anno ma soprattutto in questa stagione dove le mele sono protagoniste indiscusse. Perfetta come prima colazione ma anche come merenda o da servire come dessert per uno strappo alla regola di vero gusto.

Un’insolita e croccante torta di mele con un ingrediente che la rende gustosissima

Una preparazione semplice ma soffice e gustosa, che vede come ingrediente principale le mele, solitamente presenti nell’impasto a pezzetti. Le mele da poter utilizzare per la creazione di questa soffice nuvola variano a seconda dei gusti. Le più indicate, data la loro consistenza più pastosa e meno acquosa sono le “renette”, ma vanno bene tutte le tipologie, basta ridurne la quantità se si presentano molto acquose.

La torta di mele classica

Le mele sono spesso protagoniste di numerose preparazioni dolci come lo strudel, le confetture piuttosto che le apple pie, apple crumble o la più comune torta di mele classica.

La ricetta standard è molto semplice da preparare e prevede l’utilizzo di ingredienti base come uova, farina, mele, lievito e qualche aroma come la vaniglia, la cannella o più semplicemente una grattata di scorza d’arancia.

Oggi vogliamo però proporre una versione totalmente innovativa di questo grande classico della cucina nostrana. Questa ricetta che stravolge totalmente la tradizione vede come ingrediente principale le mele, ma a renderla unica è la presenza degli amaretti, biscotti secchi al sapore di amaretti di Saronno.

Torta di mela “crunchy” al sapore di marsala

Ingredienti per 8/10 persone

4 mele a scelta;

500g di amaretti;

150 g di pan grattato;

50 g di burro;

80 g di zucchero di canna;

50g di uvetta;

300 ml di Marsala.

Procedimento

Sbucciare le mele e ridurle a fettine sottili. Mettere sul fuoco una padella e aggiungere 40 g di burro e lo zucchero di canna. Quando il composto inizia a spumeggiare immergere le fettine di mela e lasciar cuocere per 5 minuti. Unire al termine della cottura l’uvetta.

In una terrina ben imburrata aggiungere ¾ del composto di amaretti sbriciolati e bagnarli con 150 ml di Marsala. Adagiare sul composto di biscotti il composto di mele e uvetta e ricoprire con i restanti amaretti sbriciolati da bagnare con il Marsala rimasto.

Infornare a 180 gradi per 30 minuti e servire con una spolverata di zucchero a velo o accompagnato con della panna.

Ed ecco dunque un’insolita e croccante torta di mele con un ingrediente che la rende gustosissima.