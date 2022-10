Ciambellone mele e noci da preparare in 10 minuti per un dolce soffice e goloso

Il periodo autunnale inaugura ufficialmente la stagione dei profumatissimi dolci fatti in casa. Dalla classica torta della nonna, all’intramontabile torta di mele, le ricette tipiche della tradizione popolano le tavole che si arricchiscono di bontà. Per gli appassionati delle mele, questo è un ottimo momento dell’anno per assaporarne maggiormente il sapore. Con l’arrivo dei primi freddi, poi, concedersi delle strepitose mele cotte ripiene con le noci.

Proprio le noci rappresentano uno degli ingredienti speciali del ciambellone della mamma che prepareremo di seguito. La ricetta è quella classica ma con l’aggiunta del rum per rendere ancora più goloso questo ciambellone mele e noci.

Ingredienti per 8 porzioni

3 uova;

2 mele;

100 g di noci (già sgusciate e pulite);

100 g di uvetta;

35 ml di rum;

65 ml di acqua;

200 g di zucchero semolato;

80 g di olio di semi di girasole;

300 g di farina tipo 00;

16 g di lievito per dolci.

Ciambellone mele e noci, la ricetta autunnale che si prepara facilmente

Il primo passaggio da fare per realizzare il ciambellone è quello di tagliare a pezzetti le noci. Non è necessario essere precisi. Un altro step iniziale sarà quello di mettere in ammollo l’uvetta. Poi, prendere le mele, sbucciarle e tagliarle a dadini. A questo punto, bisognerà preparare l’impasto. In una ciotola lavorare le uova con lo zucchero fino a quando l’impasto non appare spumoso. Poi, versare a filo l’olio e poi l’acqua. Mescolare per far amalgamare gli ingredienti e infine aggiungere anche il rum.

Successivamente, sarà il turno degli ingredienti secchi. Setacciare la farina e il lievito e unirli al composto. Mescolare per qualche minuto e poi aggiungere l’uvetta (ben strizzata) e i dadini di mele. Infine, anche i pezzettini di noce. In 10 minuti avremo a disposizione tutto il necessario per comporre il ciambellone. Prendere lo stampo a forma di ciambella e imburrarlo leggermente e poi infarinarlo. Versare l’impasto al suo interno e infornare. Far cuocere in forno già caldo alla temperatura di 180°C per circa 30 minuti (con forno statico).

Come conservare il ciambellone o le altre torte da forno fatte in casa

In assenza di creme o farcitura, le classiche torte da forno fatte in casa possono essere conservate per un massimo di 4 o 5 giorni. Una delle tecniche più efficaci per non far perdere la morbidezza all’impasto è quella di avvolgere la torta in una pellicola trasparente e poi riposta in frigo. In alternativa, meglio munirsi delle apposite campane in vetro o contenitori in plastica che si chiuda bene. Non sono indicati, invece, i contenitori dalla chiusura ermetica perché potrebbero ricreare un clima troppo secco che porterebbe il dolce ad indurire prima.

