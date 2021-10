Le spese economiche da affrontare in un mese sono davvero tante e può capitare di arrivare a fine mese e dover stringere la cinghia.

Le bollette vanno pagate e tutte le spese indispensabili vanno sostenute, dunque il primo risparmio lo facciamo sul cibo. Tuttavia, va bene il risparmio, ma vogliamo comunque portare in tavola piatti salutari e di buon gusto.

Risparmiare sulla spesa

Per fare ciò possiamo allora decidere di realizzare pietanze gustose che richiedano l’utilizzo di alimenti che abbiamo già in casa ed evitare sprechi.

Uno degli alimenti più sprecati, ma che invece può farci risparmiare sul totale della spesa, è il pane. Un alimento molto spesso inutilizzato che rimane in credenza per giorni, per poi finire in pattumiera, ma buttare il pane vecchio è davvero uno spreco, poiché è possibile riutilizzarlo per la preparazione di numerosissime ricette. Dalle polpette al polpettone, nella pappa al pomodoro, come base per gustosissimi dolci, un vero jolly da non buttare mai.

I mille usi del pane raffermo

Potremmo sostituirlo alle classiche fette biscottate o utilizzarlo come base per delle saporitissime bruschette. O ancora possiamo ridurlo a dadini, tostarlo e insaporire zuppe e vellutate. La mollica, invece, può essere utilizzata per sostituire i cereali nel latte caldo o per la creazione di un gustosissimo muesli arricchito con uvetta e frutta secca.

Possiamo anche decidere di tostarlo e frullarlo, per usarlo come pangrattato da aggiungere a primi piatti o utilizzarlo per impanare cotolette o polpette.

Mai più pane raffermo in pattumiera con questa deliziosa torta di mele pronta in 20 minuti per un riciclo mai visto prima

Ma il pane raffermo è ottimo anche per la creazione di piatti dolci, come torte, pudding, muffin. Oggi, infatti, vogliamo proporre una ricetta dolce a base di pane raffermo e mele. Il cosiddetto pudding di mele anche conosciuto come budino di pane, un tipico dolce della cucina anglosassone.

Pudding di mele

Ingredienti per 4 persone:

200 grammi di pane raffermo;

500 ml di latte;

50 grammi di burro;

50 grammi di zucchero;

2 uova;

2 mele;

1 limone;

Pinoli, uvetta e frutta secca q.b.

Procedimento

In una ciotola lavorare lo zucchero con le uova, aggiungere il latte e immergere il pane tagliando a dadini, lasciandolo ammorbidire per 20 minuti. Aggiungere al composto i pinoli, l’uvetta e la frutta secca. Sbucciare e tagliare la mela a fettine e bagnarla con del succo di limone, per evitare che annerisca. Imburrare ed infarinare una terrina nella quale versare parte del composto; aggiungere qualche fettina di mela e proseguire versando l’altra metà del composto con il pane. In superficie aggiungere la restante parte delle fettine di mela spolverarle con dello zucchero e se si preferisce della cannella in polvere. Infornare per 20 minuti a 180 gradi.

Servire il pudding di mele ancora caldo con un filo di miele o del caramello per dargli un tocco di sapore in più.

Ed ecco come non avere mai più pane raffermo in pattumiera con questa deliziosa torta di mele pronta in 20 minuti per un riciclo mai visto prima. Un’idea davvero geniale per portare in tavola un dessert favoloso anche quando si arriva stretti a fine mese.

