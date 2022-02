Come recuperare la password dello SPID smarrita di Lepida, Nemirial, InfoCert e Poste Italiane con pochi passaggi e senza impazzire

Da qualche anno, per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione in maniera facile, veloce e sicura, utilizziamo lo SPID: un sistema d’identità digitale. Lo SPID ci viene messo a disposizione da differenti Identity Provider (IdP), aziende accreditate dal Governo che gestiscono la nostra identità digitale. Possiamo richiedere lo SPID attraverso varie tipologie di attivazione e scegliere in base alle nostre esigenze tra diversi gestori. Poste Italiane, InfoCert, Lepida e Nemirial sono solo alcuni tra i gestori accreditati, che forniscono questo servizio. Ovviamente, in base al gestore, possiamo ottenere lo SPID in diversi modi.

Dimenticanze

Come per la maggior parte dei servizi online, a cui accediamo durante il quotidiano, anche per lo SPID avremo delle credenziali univoche (password e nome utente). Tuttavia, in un Mondo formato da migliaia di password, è ormai diventata quasi una normale consuetudine smarrirne qualcuna. Infatti, a meno che non abbiamo a disposizione un’agendina, su cui annotare le nostre password, spesso risulta complicato ricordare tutto a memoria. Ovviamente, come per i servizi email o per i social network, se dovessimo dimenticare le nostre credenziali, possiamo recuperarle in maniera rapida. Pertanto, andiamo a vedere come recuperare la password dello SPID smarrita nel caso di alcuni Identity Provider.

Lepida e Nemirial

Per recuperare la password dello SPID Lepida, ci basterà scrivere su Google: Lepida recupero password SPID e in seguito aprire la pagina denominata “recupero credenziali”. A questo punto, clicchiamo su “Voglio fare il reset della password” dove, inserendo il nostro nome utente o la nostra email, proseguiamo con la fase di ripristino.

Simile la procedura per recuperare la password sul gestore Nemirial. In questo caso, infatti, sarà sufficiente digitare su Google: Nemirial password. Accedendo al sito denominato “Reset Password – Namirial TSP”, potremmo generare una password temporanea che poi modificheremo scegliendone una personale.

Passaggi leggermente differenti per recuperare la password InfoCert. In questo caso, infatti, dovremo scrivere InfoCert sulla barra di Google e cliccare sul sito del gestore. Entrati sulla home page InfoCert, dovremo cliccare sulla scritta SPID in alto sulla barra bianca orizzontale. Qui, si aprirà una finestra, dove potremmo cliccare prima su “Assistenza” e in seguito su “Recupero della password di SPID”. Nella pagina che si aprirà, anche in questo caso, come nei precedenti, ci basterà scrivere semplicemente il nostro nome utente o l’email e proseguire con il ripristino.

Poste Italiane

Simile anche la procedura per recuperare la password con il gestore Poste Italiane. In questo caso, andremo a scrivere sulla barra Google: SPID Poste Italiane e cliccheremo sulla pagina “PosteID abilitato a SPID – Poste Italiane”. Dopo aver aperto la pagina, in basso a destra clicchiamo sul link denominato “Hai dimenticato il nome utente o la password?”. Infine, nella pagina che si apre andremo a spuntare la casella denominata “Voglio effettuare il reset della password”. Clicchiamo su procedi e nella schermata successiva, tramite il nostro nome utente e codice di sicurezza (codice alfanumerico Poste ID di 6 caratteri), potremo recuperare le credenziali.