Un’esplosione di gusto per i biscotti danesi più famosi al mondo, friabili, deliziosi e dal gusto inconfondibile da preparare in 5 minuti

Tutti hanno provato, almeno una volta nella loro vita, dei biscotti in un recipiente di latta, raccolti in pirottini di carta bianchi e alcuni decorati con tanto zucchero. Una vera delizia dal profumo inconfondibile di burro e dal sapore che ricorda l’infanzia.

I biscotti danesi, un’esplosione di gusto che tutti ricordano accanto ad una tazza di latte caldo avvolti nel calore della famiglia. Un rito inconfondibile a casa dei nonni, la domenica durante la merenda. Ecco perché potremmo replicare questi straordinari biscotti per una colazione buona e straordinariamente golosa con questa ricetta.

Una preparazione davvero molto semplice e veloce senza lievito e con poco burro, per ottenere un perfetto biscotto friabile come i classici danesi che tutti amano. Nell’impasto per renderli ancora più appetibili, si potrà aggiunge la frutta secca o le le gocce di cioccolato oppure sperimentare con il cedro e così via.

Ingredienti

250 gr di farina;

1 bustina di vanillina;

150 gr di burro;

1 uovo;

70 gr di zucchero;

1/2 cucchiaino di bicarbonato;

sale;

latte per spennellare;

zucchero per decorare.

Procedimento

Iniziare la preparazione impastando con una planetaria o con le fruste elettriche con il gancio per impastare, il burro a temperatura ambiente con lo zucchero. Poi aggiungere l’uovo, un pizzico di sale e la bustina di vanillina e continuare ad impastare.

A parte unire la farina con il mezzo cucchiaino di bicarbonato ed unire all’impasto pian piano per non formare i grumi. Amalgamare fino ad ottenere un impasto liscio, omogeneo e avvolgere nella pellicola per alimenti e riporre a riposo in frigorifero per almeno 1 ora.

Dopo aver atteso il tempo necessario, prendere l’impasto e stenderlo con il mattarello su un piano da lavoro infarinato ad una altezza di circa mezzo centimetro. Ricavare le forme desiderate e riporle su un tegame rivestito da carta da forno. Spennellare tutti i biscotti con il latte e se si vuole, aggiungere dello zucchero.

Infornare per circa 15 minuti a 180°C. I biscotti saranno ben cotti quando il profumo si inizierà a sentire per tutta la casa e quando avranno raggiunto il classico colore dorato. Lasciare intiepidire prima di servirli e conservarli in un recipiente chiuso anche fino una settimana.

