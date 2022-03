Quando si parla di dolci non c’è storia che tenga per quanto riguarda la magnifica torta di mele o uno spettacolare tiramisù fresco e goloso. Ma a farsi largo tra le 2 ricette preferite da ogni famiglia, c’è questa crostata molto invitante e golosa che non ha nulla da invidiare ai capisaldi della pasticceria.

Questa ricetta è davvero molto semplice e veloce da preparare. Il segreto è nelle giuste proporzioni, degli ingredienti, che renderanno la crostata buonissima e davvero golosa. La frolla morbida e profumata sarà farcita da una crema di ricotta e mascarpone per una cremosità irresistibile al profumo di agrumi.

A rendere ancora più piacevole il dolce ad ogni morso, saranno le irresistibili gocce di cioccolato che faranno impazzire i più golosi. Una piacevole tentazione difficile da resistere che vale sicuramente la pena provare.

Ingredienti per la frolla

130 gr di olio di semi d’arachide o di girasole;

300 gr di farina;

100 gr di zucchero a velo;

3 tuorli d’uovo;

la buccia d’arancia grattugiata;

un pizzico di sale.

Ingredienti per il ripieno

350 gr di ricotta meglio se di vaccina;

250 gr di mascarpone;

2 tuorli d’uovo;

70 gr di zucchero;

10 gr di fecola di patate;

gocce di cioccolato;

cannella in polvere;

la buccia d’arancia grattugiata.

Altro che la solita torta di mele o tiramisù, ecco la favolosa e velocissima crostata senza burro

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo dalla pasta frolla. Con l’aiuto delle fruste elettriche amalgamare la farina con un pizzico di sale e l’olio di semi per qualche minuto fino ad ottenere un composto ben amalgamato.

A parte sbattere le uova ed aggiungere lo zucchero, la buccia grattugiata dell’arancia, prestando attenzione a non asportare anche la parte bianca amara. Unire al primo impasto di farina ed olio quest’ultimo ed impastare prima con le fruste elettriche con il gancio adatto e poi a mano su un piano da lavoro.

Quando l’impasto sarà bene amalgamato e liscio, coprire con la pellicola per alimenti e lasciar riposare in frigorifero per almeno 20 minuti.

Durante questo passaggio, dedicarsi al ripieno. In una ciotola versare la ricotta, precedentemente scolata per bene e passata nel passaverdure per renderla pannosa, con lo zucchero. Amalgamare tutto con le fruste elettriche, aggiungere solo i tuorli d’uovo, la fecola di patate, una spolverata di cannella e la buccia grattugiata di una arancia.

Adesso aggiungere il mascarpone ed infine le gocce di cioccolato e passare a stendere la pasta frolla alta non più di mezzo centimetro con poca farina. Prendere uno stampo da crostata, imburrarlo o olearlo ed infarinarlo. Poi stendere la frolla, farcire con il ripieno, livellarlo e con la pasta frolla avanzata fare delle classiche strisce per decorare.

Infornare per circa 40 minuti a 180°C e quando sarà ben cotta, spolverare con lo zucchero a velo ed attendere prima di servire.

