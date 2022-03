La pianta dell’orchidea non è molto semplice da coltivare ma ha dei fiori bellissimi che ripagano di ogni sforzo. La sua particolarità la rende una delle piante più ambite da sempre, ma la sua delicatezza spesso fa desistere dall’acquistarla.

Ci sono molti modi per coltivare un’orchidea. Uno di questi è davvero molto particolare, in un vaso di vetro con la tecnica dell’idrocoltura. Un’affascinante metodo di design molto ricercato e non molto difficile da applicare rispetto a ciò che si potrebbe pensare.

Ma oltre al solito sistema che praticano un po’ tutti, cioè quello di lasciare la pianta nel vasetto originale di plastica come quando acquistata, si può far crescere anche in quest’altro modo. Ovveo riciclando una bottiglia di plastica da circa 2 litri o la più grande che abbiamo a disposizione.

Ecco come riciclare un involucro di plastica come una bottiglia o una damigiana con questa geniale idea

La prima cosa da fare e prendere una bottiglia, lavarla con cura e tagliarla mantenendo la parte bassa ad un altezza di circa 2/3 del volume totale. Non staccare completamente la parte superiore della bottiglia perché fungerà da coperchio.

Adesso con l’aiuto di una candela e di un ago grande, forare il coperchio, cioè la parte superiore della bottiglia riscaldando l’ago sulla fiamma. Ora prendere l’orchidea e potare 2 talee lunghe circa 10 cm con delle forbici sterilizzare con l’acqua ossigenata. La talea in questo caso sarà il ramo con i fiori che dovranno essere tagliati.

È sorprendente come l’orchidea cresca bella e rigogliosa in questo comune involucro di plastica che tutti abbiamo in casa

Dopo aver ottenuto le 2 piccole talee, prendere del muschio, bagnarlo ed avvolgerlo alla parte inferiore della talea legandolo con un semplice elastico. Adesso prendere la bottiglia, versare un paio di dita d’acqua e immergere le 2 talee dalla parte del muschio e coprire con la parte superiore della bottiglia.

Adesso che la piccola serra è pronta, sigillarla con un po’ di scotch e posizionarla in un punto molto luminoso della casa facendo attenzione a non posizionarla sotto il sole.

Dopo solo 2 settimane, si potrà aprire la piccola serra ed estrarre le talee che saranno ben pronte per essere interrate. Poi procedere nella cura abituale della pianta facendo attenzione a non eccedere con l’acqua per non far marcire le radici.

Lo stesso microclima lo si potrà ottenere anche con le vecchie damigiane di vetro creando un piccolo terrario. Il risultato è davvero straordinario e all’interno si potrà coltivare non solo l’orchidea ma anche altre piante

