Tra gli oggetti di lusso più discussi negli ultimi anni ci sono gli orologi della famosa casa svizzera Rolex. Amati da tutti e molto richiesti, sono diventati uno status symbol da possedere per lasciarsi ammirare. Dei veri e propri must per definire lo stile di chi li indossa, oltre ad essere dei collezionabili dal valore notevole.

Il costo di questo meraviglioso gioiello di alta orologeria, sta crescendo molto velocemente portando dei grandi cambiamenti sul mercato attuale. Una crescita esponenziale dipesa anche dalle molte richieste e dalle lunghe ed interminabili liste d’attesa per acquistare quest’oggetto tanto desiderato.

Tutto questo ha fatto si che il valore attuale degli orologi di secondo polso, cioè usati, sia attualmente allo stesso prezzo del nuovo, se non superiore. Un vero shock per chi è attirato ad acquistare uno di questi orologi e non ha intenzione di attendere ma di sfoggiarlo il prima possibile.

E proprio su questa scia tutti stanno impazzendo per una personalizzazione all’ultima moda da apportare su questo spettacolare orologio.

Come è nato questo trend del momento e cosa bisogna fare poterlo avere

Stiamo parlando non della classica personalizzazione che da anni si lascia ammirare sui cinturini dei Rolex. Quelle applicazioni a clip con pietre preziose con la forma di iniziale o con dei simboli come le ciliegie, il simbolo Dom Perignon, lo stemma di batman e molte altre. Ma bensì di quest’ultima tendenza che sta spopolando ovunque, il quadrante dal colore verde tiffany.

Tutto è nato per un’asta da record dalla cifra finale di circa 6,5 milioni di dollari, per un orologio Patek Philippe con quadrante Tiffany. Quasi nessuno l’avrebbe mai detto, che un orologio già dal valore notevole potesse battere asta per un valore così elevato.

Tutti stanno impazzendo per questa personalizzazione dei Rolex che ogni giorno che passa diventa sempre più introvabile e costosa

Dopo questo clamore che ha risuonato nella testa di ogni collezionista, anche la Rolex dopo il successone ottenuto nella scorsa stagione con un’asta da record per un Daytona con quadrante in lapislazzuli, ha realizzato la personalizzazione del quadrante. Con la colorazione turchese chiaro ovvero il colore più in voga del momento, il tiffany.

Da qui, la corsa alla personalizzazione del proprio Rolex con questo particolare quadrante, che ha un colore davvero molto bello e versatile, sia per uomo che per donna. E i prezzi crescono di giorno in giorno non solo degli orologi Rolex con questo particolare quadrante, ma anche il quadrante stesso sta diventando impossibile da trovare e i pochi sul mercato hanno dei prezzi davvero alti.

