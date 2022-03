Dopo aver raggiunto gli obiettivi di prezzo quasi in modo millimetrico come da nostre previsioni, è iniziato un forte rimbalzo. Fuoco di paglia?

Proprio fra il 7 e il 9 marzo si è formata un’automodifica dello scenario settimanale dei mercati. Cosa attendere da ora in poi? I prossimi setup scadranno il 17 marzo e poi il 28. Se la nostra view è corretta, giorno 28 verrà segnato un minimo superiore a quello segnato il giorno 7 marzo.

Quello del 7 marzo è stato il minimo annuale? Prematuro affermarlo e su questo argomento torneremo proprio il 17 marzo e poi il 28.

Attendiamo quindi ulteriori conferme anche se rimarchiamo che i minimi di quest’anno potrebbero formarsi o a gennaio, o marzo o addirittura giugno.

Inoltre, ricordiamo che i minimi di quest’anno potrebbero non essere più toccati per diversi anni, forse mai più.

Procediamo per gradi.

Alle ore 19:01 della giornata di contrattazione del 9 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.974

Eurostoxx Future

3.799

Ftse Mib Future

24.085

S&P 500 Index

4.284,42.

Per il 2022 le previsioni sono ribassiste fino a giugno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 4 marzo.



Si è formata un’automodifica dello scenario settimanale dei mercati proprio nei nostri giorni di setup. Fuoco di paglia?

Quale percorso settimanale?

Come scritto nel weekend, anche se lo scenario atteso era ribassista per questa settimana, proprio fra lunedì e mercoledì si poteva formare un minimo e far ripartire i prezzi al rialzo.

Quali sono i livelli da monitorare per i prossimi giorni?

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 12.470. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.510.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.405. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.935.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 21.590. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 25.625.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.223. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.417.

Posizione di trading multidays in corso

Flat su tutti gli indici azionari analizzati.

Quale movimento attendere per giovedì?

Domani potrebbe aprire vicino ai minimi di giornata e poi chiudere sui massimi.

Approfondimento

