Non perdiamo mai l’occasione di poter preparare un delizioso dolce soprattutto se si parla di una pazzesca torta di mele. La classica torta della nonna, soffice, leggera e profumata impossibile da resistergli.

Un trancio di questa meraviglia può far iniziare la giornata con la giusta carica e dolcezza oltre ad essere meravigliosamente genuina. Con pochi e semplici ingredienti, un’esplosione di gusto dall’inconfondibile profumo che non fa rimpiangere di aver investito 10 minuti per la preparazione.

Ingredienti

3 mele;

180 gr di farina;

200 ml di panna o ricotta o yogurt greco o mascarpone o 120 gr di latte;

60 gr di zucchero;

40 gr di burro fuso o 30 gr di olio di semi;

2 uova;

1 bustina di lievito per dolci;

una bacca di vaniglia oppure una bustina di vanillina;

buccia grattugiata di limone;

cannella in polvere;

zucchero a velo.

Pazzesca questa torta di mele morbidissima e super buona pronta in soli 5 minuti con la ricetta della nonna

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo il burro e sciogliendolo leggermente a bagnomaria. Nel frattempo prendere le uova e montandole insieme allo zucchero con l’aiuto delle fruste elettriche. Dopo aver ottenuto un composto spumoso, aggiungere la vaniglia, una spolverata di cannella e la buccia grattugiata di un limone e continuare a montare il tutto.

Adesso prendere il buro ormai quasi freddo e aggiungerlo all’impasto. Se si utilizzerà l’olio non ci sarà bisogno di scaldarlo precedentemente.

Dopo aver incorporato il burro o l’olio, passare alla farina che dovrà essere ben setacciata per non formare grumi. Successivamente aggiungere la panna o l’ingrediente sostitutivo scelto come il mascarpone e così via ed infine non dimenticarsi del lievito. Montare quest’ultimo ingrediente fino a che non si intravederanno delle piccole bollicine.

Passare alle mele che potranno essere tagliate a fettine abbastanza sottili anche con tutta la buccia. Poi prendere una tortiera imburrarla o olearla ed infine infarinarla e versare l’impasto del dolce.

Prendere le fettine di mela, disporle in verticale inserendole nell’impasto poi prendere un po’ di zucchero a velo e cannella, mescolarlo e spolverarlo su tutta la superficie della torta. Infornare per circa 35 minuti a 180°C. e quando sarà ben cotta, spolverare ancora con lo zucchero a velo prima di servire.

