Quando portiamo i nostri figli al supermercato è già una missione pericolosa. Riempirebbero il carrello con ogni tipo di bevande e alimenti. I più piccoli sono attirati anche dai colori e dalle confezioni delle varie patatine e merendine. I più grandi puntano invece alle ghiottonerie e, spesso, a vassoi di carne dal prezzo impegnativo. Come accade con i vari involtini e spiedini, che, per tutto l’anno, sono molto gettonati. Così come le cotolette, le patatine e la pizza. E, proprio la nostra ricetta di oggi unisce 2 alimenti molto amati dai nostri figli: la pizza e gli involtini. Sembrerà strano, eppure possono unirsi in una ricetta davvero sfiziosa e non particolarmente impegnativa. Al pari di un’altra ghiottoneria da provare assolutamente.

Gli involtini come antipasto anche per gli ospiti

Questa ricetta potrebbe ben prestarsi anche quando abbiamo ospiti. Vediamone dunque gli ingredienti per 4/5 persone:

400 grammi di carpaccio di manzo, che potrebbero equivalere a circa 15 fette;

4 mozzarelle;

una ventina di pomodorini ciliegini o datterini;

sale e olio Evo;

origano.

Una ricetta che farà impazzire i bambini, quella degli involtini alla pizza

Vediamo la preparazione di questa ricetta stuzzicante:

stendiamo la carne per bene su un piano di lavoro ampio e comodo, salandola leggermente e arricchendola con dell’origano;

laviamo i pomodorini, quindi tagliamoli in fettine molto sottili e inseriamoli sulle fettine di carne, regolando eventualmente ancora di sale;

affettiamo e dividiamo anche le mozzarelle, aggiungendole alla carne e ai pomodori;

arrotoliamo le fettine e fermiamole con uno stecchino da spiedini;

prendiamo una pirofila, ungiamola con dell’olio e mettiamo gli involtini in forno per una ventina di minuti a 180 gradi.

La ricetta con il pollo

Una ricetta che farà impazzire i bambini, quella degli involtini alla pizza, ma che potrebbe anche piacere nella variante con pollo e mortadella. Ci serviranno 3/4 petti di pollo, 200 grammi di Mortadella, altrettanti di formaggio Fontina o similare, un paio di uova, sale e pepe, pane grattato, olio e burro.

Tagliamo a fettine i petti di pollo, ma anche di tacchino, regolandoli di sale e con un pizzico di pepe, quindi adagiamoci sopra una fetta di mortadella e una di formaggio.

Impaniamoli quindi nelle uova e nel pane grattato.

Allo stesso modo della ricetta precedente, fermiamoli con 1 stecchino da spiedini e cuociamoli in una padella con una base di olio e burro.

Una volta che saranno ben dorati in maniera uniforme, togliamoli dal fuoco, usiamo della carta assorbente per liberarli dell’unto in eccesso e serviamo a tavola.

