In cerca di un contorno di stagione leggero e salutare? L’arrivo dell’autunno riporta sulle nostre tavole un ortaggio amatissimo e cioè il cavolfiore. Si tratta di un alimento molto versatile e che si cucina in tanti modi diversi e persino usato per preparare una finta pizza.

Per cucinarlo in modo semplice, veloce e leggero lo si può bollire e infine condirlo con alcuni ingredienti per dargli maggiore sapore.

Quante calorie ha il cavolfiore bollito

Si tratta di un contorno molto leggero. L’apporto calorico di una porzione di 100 g di cavolfiore bollito è di sole 31 kcal. L’aggiunta di eventuali condimenti le rende ovviamente soggette ad aumento. Resta comunque un contorno assolutamente adatto ad una dieta.

Come cucinare e condire il cavolfiore bollito

Vediamo quindi quanti e quali ingredienti serviranno e il procedimento per preparare questo contorno.

Ingredienti per 4 persone

650 g di cavolfiore;

prezzemolo;

olio extravergine di oliva;

sale;

peperoncino;

olive nere (facoltativo)

pinoli (facoltativo).

Come pulire il cavolfiore

Il primo passo è pulire il cavolfiore. Per farlo bisogna eliminare le foglie esterne e il gambo. In seguito, incidere le infiorescenze con un coltello e rimuoverle a loro volta. Lavare l’ortaggio sotto acqua corrente e scolarlo.

Procedimento

Cuocere le cime di cavolfiore in acqua bollente per un quarto d’ora. Spegnere il fuoco solamente quando sarà cotto al dente. In questo modo si otterrà un contorno più saporito. Lasciarlo raffreddare e in seguito condirlo con sale, peperoncino, olio extravergine di oliva e prezzemolo. Chi li apprezza può aggiungere anche delle olive nere e un po’ di pinoli.

Ecco come cucinare e condire questo contorno facile e veloce da preparare.

Come scacciare la puzza di cavolfiore dalla casa con l’aceto o con il limone

Come tutte quante le crucifere, quando il cavolfiore viene cotto rilascia un odore poco gradevole, dovuto alla presenza di composti a base di zolfo. Per evitare che ciò avvenga, si consiglia di mettere del pane imbevuto di aceto bianco o di succo di limone all’interno della pentola.

