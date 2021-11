L’inverno fa pensare immediatamente a un piatto fumante, preparato saggiamente con ingredienti sani e di stagione. Fra questi è impossibile non pensare immediatamente ai broccoli. Questa gustosa verdura di stagione è un classico della cucina, eppure esistono almeno 7 modi di proporla in varianti diverse, tutti da provare. Servirà solo una padella e nessun bisogno del forno grazie a questi trucchetti per una pasta e broccoli eccezionale come mai prima d’ora. Tra formaggi, pesce e carne, gli alleati della pasta e broccoli sono incredibilmente tantissimi.

Come cucinare una pasta e broccoli davvero speciale

Per ottenere una pasta con i broccoli davvero tanto cremosa è possibile aggiungere, ad esempio, la fontina. Una volta sciolta, questa conferirà al piatto una consistenza ancor più cremosa e filante, specialmente con l’aggiunta di panna e parmigiano. In questo caso meglio scegliere formati di pasta più lunghi come le tagliatelle, per non sprecare nel piatto neanche un po’ di crema.

La pasta e broccoli alla calabrese è un’incredibile esplosione di gusto per le papille gustative. Serviranno aglio, peperoncino piccante e appena qualche cucchiaio di salsa di pomodoro. Per il formato di pasta è consigliabile scegliere i vermicelli, che si prestano tanto a questo genere di condimento. Ma ecco anche la vera ricetta di questo famosissimo classico della cucina calabrese.

In mano una padella e nessun bisogno del forno grazie a questi trucchetti per una pasta e broccoli eccezionale

Per una variante più sana e delicata sembrerebbe ottima anche l’aggiunta delle carote ai broccoli. Insieme allo scalogno tritato, la carota impreziosisce il gusto dei broccoli, senza aggiungere troppe calorie. Il tocco da veri Chef è l’utilizzo di spezie, come curcuma o zafferano.

Altrettanto sfiziosa è la pasta e broccoli con zafferano. Al momento di unire pasta e condimento, aggiungere un po’ di acqua di cottura colorata e insaporita dallo zafferano. Il formato migliore è, senza ombra di dubbio, la mezza manica.

Tra le varianti più famose la pasta e broccoli con acciughe e quella con la salsiccia.

Qualche ultima furbissima aggiunta

La pasta e broccoli con la panna è facilissima da preparare. Basterà frullare una parte dei broccoli cotti con della panna, per ottenere una deliziosa salsa verde. In questo caso servirà saltare dei fusilli nel condimento e aggiungere le piccole cime di broccoli rimasti.

L’ultima variante di questa selezione è la pasta e broccoli con pancetta, ma i modi di personalizzare questa ricetta sono davvero tantissimi.

