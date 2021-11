In cucina possiamo davvero dare il meglio di noi, portando creatività e fantasia nei piatti che prepariamo. Ai fornelli, infatti, molti di noi riescono ad esprimersi al meglio, dando vita ad alcune creazioni che potrebbero rendere felici la nostra famiglia e i nostri amici. Essendo consapevoli di ciò, però, dobbiamo anche imparare tante ricette diverse. In questo modo, infatti, avremo la possibilità di stupire tutti i nostri ospiti e di renderli felici e appagati. E provare a servire un piatto straniero potrebbe essere la soluzione migliore e più azzeccata per riuscire in questo scopo.

Questa frittata ha il sapore della Grecia e ci riporterà alla mente tantissimi momenti felici della nostra estate

La ricetta che andremo a presentare oggi viene direttamente dai nostri cugini non molto lontani, e sicuramente farà leccare i baffi a tantissimi. Infatti, questa frittata ha il sapore della Grecia e ci riporterà alla mente tantissimi momenti felici della nostra estate. Per prepararla, avremo bisogno di procurarci:

4 uova;

30 olive nere;

20 pomodorini;

olio extravergine di oliva;

sale;

2 foglie di menta;

130 gr di feta.

Ora, ci basterà capire come assemblare gli ingredienti al meglio per dar vita a un piatto tipico greco, semplicissimo da realizzare.

Ecco come preparare questo tipico piatto greco dal sapore di mare in poche e semplici mosse

Un aspetto fantastico del piatto che stiamo preparando è la sua semplicità. Questa ricetta, infatti, è davvero facile da realizzare. Ci porterà via solo pochi minuti, offrendoci un risultato davvero fantastico. Per prima cosa, quindi, rompiamo le uova (come siamo soliti fare per la frittata classica) e mettiamole in una ciotola. Ora, sbattiamo per circa un paio di minuti e aggiungiamo un pizzico di sale per dare più sapore. Concentriamoci, poi, su tutti gli altri ingredienti. Tagliamo la feta a pezzetti molto piccoli e facciamo la stessa cosa con i pomodori. Tagliuzziamo in piccole strisce anche le olive e aggiungiamo il tutto alle uova sbattute nella ciotola.

Inseriamo anche le foglie di menta tritate e mescoliamo fino a che tutti gli ingredienti non saranno perfettamente amalgamati. Dopo 15 minuti, più o meno, versiamo la nostra frittata non ancora pronta in una padella con dell’olio caldo e facciamo cuocere per 10 minuti. Facciamo cuocere anche l’altro lato per circa 5 minuti e poi mettiamola su un piatto, aggiustando con sale e olio. Et voilà, la Grecia busserà alla nostra porta.

