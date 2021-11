Un buon calzone filante è un vero piacere per il palato. Quelli classici prevedono un ripieno di pomodoro, mozzarella o prosciutto cotto. Eppure le varianti sono tantissime e tutte assai gustose, proprio come la ricetta di queste golosità gourmet. Semplicemente sono un’incredibile delizia questi fumanti calzoni ripieni di mortadella e pistacchio che finiscono all’istante. Ecco di seguito come prepararli e cosa occorre per impasto e farcia. E, per i più golosi, ecco anche come preparare deliziosi arancini dal cuore fondente al pistacchio.

Ingredienti e dosi per 4/5 porzioni

600 grammi di farina di semola rimacinata di grano duro;

450 grammi di acqua;

12 grammi di sale;

3,5 grammi di lievito di birra secco;

20 grammi di olio d’oliva.

Per il ripieno dei calzoni gli ingredienti saranno:

350 grammi di pasta filata;

50 grammi di farina di pistacchi;

100 grammi di formaggio morbido spalmabile;

2 etti di mortadella con pistacchi a fette;

olio d’oliva q.b.

Come preparare questi calzoni filanti

Collocare la farina in una boule e versare quasi tutta l’acqua, il lievito e l’olio d’oliva. Sciogliere il sale nella restante acqua e aggiungerla all’impasto. Bisognerà prima amalgamare l’impasto nella ciotola e, solo successivamente, ribaltarlo su una spianatoia e lavorarlo a mano.

Occorrerà lavorare l’impasto fino a che non diventerà perfettamente liscio e omogeneo. È preferibile impiegare un tempo totale di circa 10 minuti di lavorazione.

Bisognerà, poi, riporre l’impasto in una ciotola ben unta di olio e lasciare che esso raddoppi in forno spento con luce accesa. Il tempo necessario al raddoppio dell’impasto è di circa 2 ore.

Davvero un’incredibile delizia questi fumanti calzoni ripieni di mortadella e pistacchio che finiscono all’istante

Dopo il riposo, stendere l’impasto e ricavare cerchi uguali spessi circa mezzo centimetro. Bisognerà spalmare il formaggio morbido su metà del cerchio ottenuto e spolverare sopra la farina di pistacchio. Cospargere la stessa metà di pasta filata e di mortadella a fette.

A questo punto chiudere il cerchio su se stesso per formare una mezzaluna. Per sigillarla bene, chiudere i lembi verso l’interno, formando un cordoncino spesso.

Posizionare i calzoni pronti su una teglia foderata da carta forno e appena unta. Quindi, praticare qualche piccolo taglio sulla pancia del calzone e spennellare con olio d’oliva. Infornare a 180 gradi in forno statico per 35 minuti circa.

Una volta sfornati, coprire con uno strofinaccio e lasciare riposare 20 minuti. Non molti lo sanno, ma in questo modo il calzone tornerà perfettamente compatto. E molti non compiono neppure questo semplice gesto che regala impasti alti, soffici e profumati.

