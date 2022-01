Le feste natalizie sono un tour de force non solo per la corsa ai regali, ma anche per i numerosi appuntamenti a tavola. Cene e pranzi si susseguono a ritmi incalzanti e nei giorni tra Natale e la Befana il rischio è aumentare di peso velocemente. Ci sono tre soluzioni per non temere il giudizio della bilancia, tenere a bada il colesterolo ed evitare picchi glicemici. Il primo è moderarsi durante pranzi e cenoni, evitare di abbuffarsi, magari scegliendo cibi meno calorici. Per esempio nella eterna sfida tra panettone contro pandoro ecco come limitare le calorie e quale preferire per non alzare il colesterolo cattivo.

Il secondo metodo è quello di cercare di bruciare le calorie in eccesso accumulate in queste occasioni. Il modo classico è quello di fare attività fisica. Fare ogni giorno almeno mezzora di passeggiata e di corsa è una soluzione consigliata da tutti i medici. Ma anche altre attività quotidiane possono aiutare a ridurre le calorie accumulate. Per esempio ecco come smaltire i tipici cibi delle feste ricchi di calorie e amici di diabete e trigliceridi.

Una gustosissima ricetta con bassissime calorie che potrebbe aiutare la pressione sanguigna e bassi livelli di colesterolo e glicemia

Il terzo metodo è quello seguire una dieta salutare durante i normali giorni della settimana in modo da riassorbire progressivamente gli eccessi. I nutrizionisti consigliano di abbondare di cibi ipocalorici e a bassissimo contenuto di colesterolo, trigliceridi e zuccheri dopo una abbuffata. E allora ecco una gustosissima ricetta con bassissime calorie che potrebbe aiutare la pressione sanguigna e bassi livelli di colesterolo e glicemia. Una vellutata di broccoli e patate semplice e veloce da fare.

Questa pietanza, fatta per 4 persone, richiede i seguenti ingredienti: 2 broccoli, 3 pomodori secchi, una patata, 50 ml di yogurt greco. Inoltre occorrono anche dell’olio extravergine e aglio disidratato.

I broccoli sono ricchissimi di vitamina C. Cento grammi di questa verdura contengono quasi 90 mg di vitamina C e solamente 34 calorie. I broccoli, avendo buone dosi di potassio, favoriscono anche la salute cardiovascolare. Inoltre contribuirebbero ad abbassare il colesterolo cattivo secondo 2 studi dell’Institute of Food Research e dell’Università di Reading, entrambi inglesi. I risultati di questi studi sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Molecular Nutrition and Food Research.

Anche l’aglio apporterebbe benefici alla salute cardiovascolare. Secondo la Fondazione Veronesi questa pianta aiuterebbe ad abbassare i livelli di colesterolo, la pressione sanguigna e anche la glicemia.

Come si prepara la vellutata

Preparare questa pietanza è semplicissimo e veloce. Si mondano i broccoli e si tagliano i gambi a tocchetti. Si taglia a cubetti la patata, dopo averla lavata e sbucciata. Broccoli e patate si mettono in una pentola e si cuociono a fuoco lento con poca acqua, poi si mescolano con un frullatore a immersione.

Nel frattempo si mettono i pomodori secchi in ammollo per 5 minuti in acqua tiepida e poi si tritano. In una ciotolina mettiamo yogurt greco, l’aglio disidratato e un cucchiaio d’olio e mescoliamo. Se depone sul piatto la vellutata, si cosparge con i pomodori secchi tritati e si aggiunge un po’ di crema ottenuta dallo yogurt greco, mescolato con aglio e olio.

