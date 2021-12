La medicina ci insegna che la salute passa soprattutto per la tavola. La dieta mediterranea è da sempre consigliata dai medici nutrizionisti come la migliore per non favorire obesità, colesterolo cattivo e trigliceridi. Alla base della dieta mediterranea ci sono frutta, verdura, pane, pesce, carni bianche ma anche pasta. La pasta è certamente uno dei cibi più amati dagli italiani, ma non solo.

Frutta, verdura, pesce e pasta sono alla base della dieta mediterranea e sono alimenti consigliati da tutti i nutrizionisti. Alcuni di questi alimenti sono veramente un toccasana per la salute e apportano notevoli benefici alla salute. Per esempio chi ha problemi di grassi nel sangue dovrebbe prediligere alcuni cibi rispetto ad altri. Così per tenere basso il colesterolo in autunno in modo naturale ecco 5 piacevoli e gustose soluzioni.

Niente colesterolo e benefici per cuore e cervello con un velocissimo piatto di pasta condito in questo modo

Anche la pasta, specialmente se integrale, non dovrebbe mai mancare in una dieta corretta. Uno dei piatti più amati dagli italiani è lo spaghetto aglio, olio e peperoncino. Sempre più studi dimostrano i benefici del peperoncino per il nostro organismo. Questo ortaggio non solo aiuta a perdere peso ma è un grande alleato del cuore.

Una importante ricerca che ha coinvolto oltre 23.000 persone, ha dimostrato i benefici del peperoncino. Secondo lo studio chi consumava questo frutto per quattro o più volte alla settimana, aveva un rischio di morte minore per infarto o ictus. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology. Il peperoncino, termine scientifico capsicum annum, è ricco di capsaicina sostanza che in caso di obesità può aiutare a ridurre il colesterolo cattivo.

Anche l’aglio è un alleato del cuore. Infatti questa spezia è ricca di allicina che secondo alcuni studi ridurrebbe la rigidità dei vasi sanguigni e quindi abbasserebbe la pressione del sangue. Non solo, uno studio dell’Università di Louisville, negli USA, sostiene che il consumo abituale di aglio migliorerebbe la memoria. Inoltre, secondo alcuni studi scientifici anche l’olio d’oliva sarebbe un utile alleato per allontanare i problemi cardiovascolari. Infatti con l’olio extravergine di oliva i livelli di colesterolo cattivo si abbassano. Lo confermano anche gli esperti della Fondazione Veronesi.

Come si prepara questo piatto

Uno spaghetto aglio, olio e peperoncino non solo è una ricetta gustosissima ma anche benefica per la salute dell’organismo. Con questa soluzione niente colesterolo e benefici per cuore e cervello con un velocissimo piatto di pasta condito in questo modo. La ricetta è facilissima da fare, occorrono solo 5 minuti di preparazione e 10 minuti per la cottura. Servono 80 grammi di pasta per porzione, 2 o 3 peperoncini, 3 spicchi d’aglio e olio extra vergine d’oliva, 20 grammi a porzione. Si mette dell’olio in una padella ampia, si aggiunge il peperoncino a fettine e l’aglio a spicchi. Si fa soffriggere il tutto a fiamma bassa per 2 minuti. Quando la pasta è cotta al punto giusto si mette in padella e si aggiunge un mestolo di acqua di cottura. Facciamo mantecare qualche istante e lo spaghetto è pronto.

Un’altra ricetta amatissima dagli italiani utilizza come condimento per la pasta una verdura comunissima sulle nostre tavole. Questo ortaggio lo chiamano anche pomo d’amore ed è un vero concentrato di vitamine e minerali.