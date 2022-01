Pulire casa non è sicuramente tra quelle attività che definiremmo divertenti ed entusiasmanti da fare. Non possiamo, però, farne a meno se vogliamo evitare di vivere tra lo sporco e il disordine.

La maggior parte di noi, però, commette una serie di errori banali ma che rischiano di rendere inutili tutti i nostri sforzi. Alcuni di questi sono semplici dimenticanze, mentre altri sono importanti dettagli spesso ignorati o tralasciati. In ogni caso, una volta corretti, saranno semplicissimi da ricordare e ci garantiranno un’igiene e una pulizia di casa come mai avremmo pensato. Allora facciamo tutti attenzione a questi comuni errori da evitare assolutamente quando si pulisce casa.

Tre errori banali

Il primo e il più semplice errore fra tutti è quello di iniziare a pulire dai pavimenti. Cominciare le pulizie proprio in questo modo è, infatti, inutile: tutto il lavoro dopo, ovvero spolverare superfici, mobili e finestre, non farà altro che depositare nuovamente lo sporco per terra. L’ordine corretto, con cui bisognerebbe fare le pulizie, dovrebbe essere prima le finestre, poi i mobili, poi le superfici ed infine il pavimento. Un altro errore che si compie spesso è quello di utilizzare l’aspirapolvere senza prima svuotare il sacchetto o pulire il filtro. Questo passaggio, che andrebbe compiuto ad ogni utilizzo, non solo permette di pulire meglio ma evita anche di far sforzare eccessivamente l’apparecchio rovinandolo.

Senza volerci spostare troppo lontano, un altro errore è poi quello di utilizzare un solo detergente per tutto. Capita spesso che un po’ per ignoranza e un po’ per pigrizia, si utilizzi lo stesso detergente per ogni stanza e superficie. Questo potrebbe rivelarsi un errore poiché diversi materiali e superfici necessitano di prodotti completamente differenti. Di sicuro non vorremmo rischiare di far gonfiare o piegare il legno di un bel mobile solo per non aver utilizzato il prodotto specifico.

Facciamo tutti attenzione a questi comuni errori da evitare assolutamente quando si pulisce casa

Oppure ancora, un errore fondamentale è quello di non lavare periodicamente spugne e pannetti. Se oltre a questo commettiamo l’errore di utilizzarne uno solo per tutta la casa, non faremo altro che spostare germi e batteri. Bisogna sempre usare panni diversi per ogni stanza da lavare e sterilizzarli dopo ogni utilizzo. Con questa semplice accortezza scopriremo che l’igiene dentro casa aumenterà notevolmente, permettendoci di raggiungere nuove vette di pulizia.

Per finire, un altro errore terribile da evitare assolutamente è quello di non pulire mai lo scopino del wc. Su questo si accumulano tantissimi batteri e andrà quindi lavato e disinfettato periodicamente. Inoltre potremo, dopo aver pulito anche il suo contenitore, riempirlo di prodotto e acqua nuova. In questo modo potremo ridurre ancora la proliferazione di batteri tra una pulizia e l’altra.

