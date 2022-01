Molti pazienti che soffrono di prediabete possono ritardare se non addirittura impedire l’insorgere del diabete di tipo 2. Questo avverrebbe unicamente aumentando l’attività sportiva. Uno studio tedesco condotto dal “DZD”, il Centro tedesco per la ricerca sul diabete, ha dimostrato come questo sia possibile. Vediamo quindi nel dettaglio di cosa si tratta.

Sarebbe possibile prevenire e contrastare l’insorgere del diabete di tipo 2 secondo la scienza

La ricerca tedesca pubblicata sulla rivista scientifica Diabetes avrebbe dimostrato un fattore importante per la prevenzione del diabete. Sarebbe stato provato come un cambiamento dello stile di vita nelle persone affette da prediabete può ritardare o addirittura evitare il diabete di tipo 2. Lo studio avrebbe coinvolto i pazienti di 8 sedi del centro di diabetologia tedesco sparse in tutta la Germania per un totale di 1.105 persone.

I ricercatori avrebbero rilevato che aumentando l’attività sportiva e mantenendo un’alimentazione sana, i livelli di glucosio nel sangue tenderebbero a normalizzarsi. Questo effetto non è stato, però, il medesimo in tutti i soggetti sottoposti al test. Addirittura i pazienti con prediabete, definiti ad alto rischio, avrebbero riscontrato un maggiore beneficio dall’attività fisica rispetto a soggetti a basso rischio. I pazienti con prediabete ad alto rischio sarebbero coloro che producono poca insulina o soffrono di fegato grasso con insulino-resistenza. Secondo i ricercatori occorrerebbe, quindi, individuare con precisione il fenotipo di rischio in modo da adottare la corretta strategia di prevenzione. Questa importante scoperta si aggiunge ad un’altra novità che riguarda i pazienti diabetici italiani.

La terapia cellulare

Si è aperto a Padova il primo centro di terapia cellulare del diabete in Italia. In questo centro verranno preparate le cellule pancreatiche di soggetti deceduti. Queste cellule una volta pronte si iniettano nel fegato di pazienti diabetici di tipo 1 senza ricorrere al trapianto di pancreas. Le cellule capaci di produrre l’insulina si prelevano e si rendono idonee per essere iniettate nel fegato del ricevente. Sebbene la terapia immunosoppressiva sia comunque da seguire come nei trapianti, questa tecnica permetterà ai diabetici di tipo 1 di liberarsi delle iniezioni di insulina.

Prevenire e contrastare l’insorgere del diabete di tipo 2 si può, lo dice la Scienza: basta solo incrementare l’attività fisica.

