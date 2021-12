Le feste natalizie in arrivo portano gioia, allegria, regali e pasti pantagruelici. Quasi nessuno ignora che alla fine di questo periodo di feste probabilmente il suo peso corporeo sarà lievitato. I responsabili dei chili presi hanno soprattutto un nome: i dolci. Tra Natale, Capodanno e la Befana grandi e piccini fanno un consumo di dolci probabilmente superiore che in altri periodi dell’anno.

L’eccessivo consumo di dolci ma anche di cibi ricchi di grassi saturi, come burro, pancetta, salsicce, formaggi, può portare ad un aumento del colesterolo. Esattamente come uno dei dolci più amati a colazione dagli italiani ricco di calorie e che può fare aumentare il colesterolo e trigliceridi. Potrebbe essere che molti smetteranno di mangiare questo dolce quando sapranno che questa è una bomba calorica e quanto fa ingrassare.

Panettone contro pandoro ecco come limitare le calorie e quale preferire per non alzare il colesterolo cattivo

Panettone e pandoro nelle feste natalizie sono i protagonisti assoluti nel regno dei dolci. Ogni pranzo o cena natalizia che si rispetti deve finire con uno di questi due prodotti dolciari in tavola. Magari anche con tutti e due. In genere non ci si può esimere dal mangiare almeno fetta. Ma quella fetta è una bomba calorica perché fornisce all’organismo un grande apporto di colesterolo di cui si farebbe volentieri a meno.

Tra panettone e pandoro qual è quello che fornisce minori calorie e incide meno sul livello del colesterolo? Insomma quale fra una fetta di pandoro o una di panettone fa ingrassare di più? Nella sfida panettone contro pandoro ecco come limitare le calorie e quale preferire per non alzare il colesterolo cattivo.

Il panettone è composto soprattutto da grassi e carboidrati. Una fetta da 100 grammi di questo prodotto apporta all’organismo circa 330 calorie. Anche il pandoro ha un elevato apporto di carboidrati e grassi. Tuttavia a differenza del panettone una fetta di pandoro ha un valore calorico più alto. Cento grammi di pandoro apportano 390 calorie. Questi valori si rifanno al dolce tradizionale, ovviamente se il panettone o il pandoro sono farciti le calorie lievitano.

Pandoro e panettone con calorie alle stelle, meglio fare così

E allora più che nella scelta tra panettone e pandoro conviene fare un consumo attento di questi dolci e mangiarne senza esagerare. Panettone e pandoro andrebbero consumati nella versione tradizionale per limitare le calorie, inoltre è consigliato mangiare delle fette sottili. Il trucco è quello di consumare alimenti a basso contenuto calorico nel pasto che termina con uno di questi due prodotti. Per esempio ecco un primo senza colesterolo e tanti benefici per cuore e cervello con un velocissimo piatto di pasta condito in questo modo. Inoltre un minore consumo di alcolici durante il pasto può aiutare.

