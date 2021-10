L’autunno è la stagione ideale per fare weekend fuori porta. In Italia, il clima è ancora gradevole e consente di fare stupende passeggiate alla ricerca del magico foliage. A tal proposito, ecco cinque incantevoli borghi dove ammirare il foliage ed immergersi nelle calde atmosfere autunnali.

Non sono, però, da disdegnare anche i viaggi oltreconfine. Ci sono infatti molte località europee facilmente raggiungibili con pochissime ore d’aereo. Spesso si trovano combinazioni di voli con orari strategici, così da sfruttare appieno il soggiorno. Ecco, per esempio, due splendide città europee da visitare in autunno in un weekend spendendo poco.

Per fare un bel viaggetto e trascorrere un piacevole weekend diverso dal solito, non c’è bisogno di andare in capo al mondo. Non è neppure necessario puntare solo ed esclusivamente sulle capitali. Ci sono infatti tante cittadine che riservano piacevolissime sorprese e si prestano per essere visitate in 2 o 3 giorni. Ne stiamo proprio per vedere un esempio.

Una bella idea trascorrere un weekend autunnale economico in questa città europea dove si beve bene e mangia con gusto

Alicante

Situata nella parte sud-est della Spagna, sotto Valencia, Alicante è la capitale dell’omonima provincia. Si tratta di una città portuale della Costa Blanca. Dagli anni Sessanta del Novecento ha subito un boom edilizio, fatto soprattutto di seconde case. Con le lunghe e comode spiagge urbane ed il mare turchese, Alicante è infatti una meta balneare sia per i turisti stranieri che per gli stessi spagnoli.

Il clima di Alicante è tipicamente mediterraneo. Con una media di 26 gradi, anche a ottobre e novembre si può fare tranquillamente il bagno in mare. I mesi più “freddi”, se così li possiamo chiamare, sono gennaio e febbraio.

Alicante offre attrazioni imperdibili. Amatissima dai suoi abitanti, l’Explanada de Mar è un lungo viale che costeggia la spiaggia. Sempre pieno di gente, questo vialone è quasi divenuto il simbolo della città. La caratteristica di questa rambla è la sua particolare pavimentazione: piastrelline rosse, bianche e blu riproducono il disegno delle onde del mare.

Altre attrazioni imperdibili

Abbarbicato su un promontorio aspro e brullo, il Castello di Santa Barbara domina dall’alto tutta la città. Si tratta di una delle fortezze più maestose di tutta la Spagna.

Imperdibile il caratteristico Barrio de la Santa Cruz. Un quartiere che si trova ai piedi del castello, fatto di ripide e strette stradine su cui si affacciano casette colorate, splendidamente adornate con fiori e piante.

Dunque, è proprio una bella idea trascorrere un weekend autunnale economico in questa città europea dove si beve bene e mangia con gusto.

Come raggiungere Alicante

Alicante si trova a meno di 2 ore di volo dall’Italia. Molte compagnie aeree – anche low cost – eseguono la tratta.

