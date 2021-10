Una delle più grandi rinunce che la pandemia ci ha imposto ha riguardato i viaggi e la possibilità di muoversi liberamente. In tal senso, ad oggi la situazione sta migliorando e, grazie anche al Green Pass e ai rigidi protocolli che ogni Paese ha stabilito, poco alla volta si sta tornando ad una certa normalità. Vi sono delle mete che ancora non si possono raggiungere ma, ad esempio, queste sono due splendide città europee da visitare in autunno in un weekend spendendo poco.

L’autunno 2021 ci offre una bella opportunità. La festività dei morti (1° novembre) cadrà di lunedì. Cosa che ci permette di organizzare un bel ponte. Per rimanere in tema, nelle prossime righe daremo un’idea su dove andare. Infatti, è questa la meta ideale dove trascorrere il ponte dei morti per un’esperienza draculesca.

Timișoara

Situata nella parte occidentale della Romania, Timișoara è la capitale del Banato. Soprannominata anche “Città Giardino” e “Piccola Venezia”, è la terza città più grande del Paese, dopo Bucarest e Cluj.

Colorata, vivace e molto ospitale, Timișoara è una deliziosa cittadina con edifici in stile secessionista molto simile a quello viennese. Ricca di musei e gallerie d’arte, è una città viva grazie ai numerosi giovani che frequentano l’Università.

La piazza principale è Piața Victoriei. Un ampio spazio rettangolare su cui si affacciano imponenti edifici dalle facciate color pastello in stile barocco viennese. Sui lati vi sono la Cattedrale cattolica, quella ortodossa con 11 torri campanarie e il maestoso Teatro dell’Opera. Al centro, un grande prato molto ben curato e circondato da vivaci aiuole fiorite, una fontana e la colonna della Santa Trinità. Molti considerano questo luogo la più bella piazza di tutta la Romania.

Timișoara è ben collegata all’Italia. Si raggiunge con un volo di neppure 2 ore. La tratta è coperta anche dalle più note compagnie aeree low cost. Capita quindi spesso di trovare ottime occasioni. Si trovano alloggi di qualità ad ottimi prezzi. Anche per mangiare si spende pochissimo: considerare una media di 10 euro a persona per abbondantissimi piatti a base di carne.

Una visita al Castello di Dracula

Essendo in Romania, e tra l’altro durante il weekend più macabro dell’anno, l’occasione è perfetta per visitare un suggestivo castello. Noleggiando un’auto, in circa 2 ore si può raggiungere Hunedoara. Nel cuore della Transilvania, è una cittadina famosa per il magnifico castello Hunyadi o castello dei Corvino. In stile gotico-rinascimentale, è uno dei castelli più grandi d’Europa e rientra nell’elenco delle 7 Meraviglie della Romania. La leggenda narra che, proprio in questo luogo, Vlad l’Impalatore fu tenuto prigioniero dal leader militare ungherese John Hunyadi. Inoltre, il castello dei Corvino ispirò Bram Stoker per creare l’ambientazione del castello di Dracula.

