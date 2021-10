Durante le prime chiusure in seguito alla diffusione della pandemia di Covid19 moltissime persone si sono avvicinate al giardinaggio.

Le piante sono state un buon modo per affrontare i lockdown chiusi in un piccolo appartamento cittadino. Infatti, chi non ha la fortuna di vivere in zone circondate dal verde si è arrangiato circondandosi di piante.

Si è partiti dalle classiche orchidee e dalle succulente per arrivare anche a piante molto più difficili da gestire.

In molti le preferiscono a cani o gatti dal momento che comportano, sicuramente, un impegno minore.

Tuttavia, non bisognerà sottovalutarle dal momento che ogni pianta avrà le sue necessità e le sue richieste.

Anche la pianta più robusta, infatti, morirà se ignorata per mesi. Sono diversi i motivi che hanno spinto molte persone ad affollare i vivai per rifornirsi di piante.

Le piante, infatti, possono favorire il relax, trasformarsi in ottimi rimedi alla solitudine e, ovviamente, in straordinari oggetti d’arredo.

Pochi ci pensano ma questo straordinario rimedio allo stress potrebbe già essere nelle nostre case

Durante i mesi trascorsi tra le mura domestiche anche i più scettici hanno capito che le piante possono davvero fare la differenza.

Una pianta, con la sua presenza discreta, è davvero in grado di fare compagnia a chiunque. Confidarsi con questi esseri permette di rilassarsi e scaricare le tensioni della giornata. Inoltre si avrà la certezza che, ad esempio, la nostra orchidea non riferirà a nessuno quello che sta ascoltando.

Da non sottovalutare, poi, il colore verde delle piante che permetterà di rilassarsi di più dopo una lunga giornata di lavoro. Infatti, pochi ci pensano ma questo straordinario rimedio allo stress potrebbe già essere nelle nostre case.

Sono molti gli studi scientifici che, infatti, elogiano la presenza di piante all’interno delle diverse zone della casa come atrio, camera da letto o bagno. Ogni pianta al suo posto, ce ne saranno infatti alcune perfette per la zona dell’atrio della casa e altre che vivranno splendidamente in bagno.

Molte persone, però quando acquistano per la prima volta una pianta lo fanno principalmente per abbellire la casa.

Notare uno spazio vuoto e decidere di occuparlo con una nuova pianta non è un comportamento raro.

Come si scriveva in precedenza, però, le piante sono esseri viventi che necessiteranno di cure e di un posto fisso in cui vivere. Non sarà possibile spostarle mesi dopo averle sistemate in una determinata zona della casa. Questo potrebbe creare gravi stress alla pianta tanto da farla addirittura morire.