Sulle nostre pagine abbiamo più volte svelato quali siano i segreti per realizzare dei gustosissimi dolci, anche quando si ha poco tempo a disposizione. Lo abbiamo fatto, ad esempio, presentando ai nostri Lettori questa velocissima torta alle fragole da preparare in 10 minuti.

Anche oggi, in questo articolo, vedremo tutti i passaggi necessari per fare in casa un altro dolce davvero spaziale. Senza farina, senz’olio e senza burro, la torta che stiamo per proporre si prepara anch’essa in poco tempo e farà impazzire chiunque l’assaggerà. Per realizzarla avremo bisogno di:

250 g di mandorle pelate;

4 uova grandi;

180 g di zucchero a velo;

4 cucchiai di zucchero semolato;

1 cucchiaio e mezzo di amido di mais;

una bustina di lievito per dolci;

bucce di un’arancia e di un limone;

mezzo cucchiaino di cannella in polvere;

25 ml di limoncello.

Un vero trionfo di sapori con questa morbidissima torta istantanea senza farina e senza grassi aggiunti

Innanzitutto, rompiamo le uova e separiamo gli albumi dai tuorli, riponendoli in due ciotole differenti. A questo punto aggiungiamo ai tuorli lo zucchero a velo, la cannella in polvere e la buccia grattugiata dei due agrumi. Iniziamo così a montare il composto con delle fruste elettriche fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Dopo circa 5 minuti, versiamo a filo il nostro limoncello o, in alternativa, un liquore a base di bergamotto. Nel caso in cui la torta sia destinata anche all’assaggio dei bambini, consigliamo di usare, invece, il succo d’arancia. Una volta finito, montiamo a neve gli albumi e mettiamoli da parte.

Ora non ci resta che versare tutte le mandorle all’interno di un mixer, insieme a 4 cucchiai di zucchero semolato, e tritare fino ad ottenere una consistenza granulosa. Una volta finito, aggiungiamo al composto coi tuorli la farina di mandorle, l’amido di mais ed il lievito, precedentemente setacciati. Amalgamiamo per bene il tutto delicatamente, dopo di che aggiungiamo gli albumi a neve. Quando avremo ottenuto un composto omogeneo, versiamolo all’interno dello stampo, precedentemente imburrato o foderato con carta forno. Fatto ciò, cuociamo in forno preriscaldato a 180 gradi per 35 minuti.

Una volta pronta, sforniamo la torta e lasciamola riposare per almeno una decina di minuti. In seguito, possiamo capovolgerla su un piatto e lasciarla raffreddare per almeno un paio d’ore. Sarà un vero trionfo di sapori questa deliziosa torta, leggera e fragrante, da preparare in pochi passaggi. Prima di servire, comunque, consigliamo di spolverare un altro po’ di zucchero a velo.

