Quando scoppia la voglia di dolce, ma si ha poco tempo a disposizione, la soluzione più comoda è preparare una semplicissima torta istantanea. Anziché però utilizzare sempre i preparati disponibili in commercio, possiamo in poche mosse anche dare vita ad un dolce spettacolare e con ingredienti semplici.

In questa ricetta, ad esempio, vedremo come realizzare una buonissima e morbidissima torta alle fragole dal sentore primaverile. Per realizzarla ci serviranno:

180 g di farina 00;

350 g di fragole;

80 g di burro;

1 uovo;

150 g di zucchero semolato;

125 ml di latte;

5 g di lievito per dolci;

un pizzico di sale;

un cucchiaino di estratto di vaniglia;

zucchero a velo.

Davvero morbida e fragrante questa torta istantanea da preparare al volo e da gustare per merenda o colazione

Per prima cosa, aggiungiamo il burro morbido all’interno di una ciotola insieme allo zucchero semolato. Per chi fosse a dieta, si potrebbe sostituire il burro con questi ingredienti molto salutari e leggeri. Tuttavia, anche per lo zucchero esistono delle alternative naturali e salutari ed abbiamo dedicato un intero articolo sull’argomento.

Ritornando alla ricetta, quindi, montiamo gli ingredienti con delle fruste elettriche e lavoriamo il composto per qualche minuto. Dopo di che, aggiungiamo anche l’uovo ed il latte e continuiamo a rimestare. A questo punto, aggiungiamo la farina ed il lievito setacciati, una punta di cucchiaio di sale e l’estratto di vaniglia. Mescoliamo ancora per l’ultima, volta fino ad ottenere un composto cremoso e privo di grumi. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi per fare in modo che arrivi alla giusta temperatura prima ancora di infornare la nostra torta.

Ora non bisogna fare altro che versare l’impasto, appena ottenuto, all’interno di uno stampo da 22 cm, precedentemente imburrato e infarinato. Quindi, livelliamo per bene la superficie e adagiamo le nostre fragole, precedentemente lavate e tagliate a metà per il lato più lungo. Inforniamo per 10 minuti alla temperatura impostata prima e poi abbassiamo a 160 gradi, continuando la cottura per altri 45 minuti. Sarà davvero morbida e fragrante questa torta alle fragole, ma prima di servirla lasciamola raffreddare per qualche minuto. Per renderla ancora più deliziosa, possiamo cospargere una generosa quantità di zucchero a velo sulla sua superficie.

