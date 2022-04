Per iniziare nel migliore dei modi la giornata non c’è niente di meglio che inzuppare nel latte, nel tè o nel caffè dei golosissimi biscotti. Sulle nostre pagine abbiamo visto svariate ricette per prepararli velocemente anche in casa, anche senza aggiungere ingredienti grassi come il burro.

Nelle prossime righe scopriremo come realizzare un altro tipo di biscotti, questa volta più ricchi di fibre grazie all’aggiunta della crusca di avena. Questo ingrediente è molto importante per l’alimentazione umana, poiché sarebbe in grado di regolarizzare l’attività intestinale e ridurre il colesterolo LDL.

Per realizzare 20 di questi gustosissimi biscotti avremo bisogno di:

125 g di crusca di avena;

250 g di farina di mandorle;

60 g di olio di semi;

8 g di lievito per dolci in polvere;

125 ml di latte;

130 g di noci;

185 g di miele;

un pizzico di sale.

Faremo subito il pieno di fibre con questi deliziosi biscotti senza zuccheri aggiunti da fare in casa al volo

Per prima cosa, tritiamo i gherigli delle nostre noci dopo averle sgusciate. In questo caso potremmo anche utilizzare le famose noci pecan, che aiuterebbero a proteggere la salute cardiovascolare abbassando il colesterolo LDL. Una volta tritate le noci, versiamole all’interno di una ciotola insieme alla crusca di avena e alla farina di mandorle. Fatto ciò, aggiungiamo anche il lievito per dolci e un pizzico di sale e diamo una prima mescolata. A questo punto non ci resta che versare anche l’olio di semi e il latte, continuando a mescolare. Infine, per concludere, aggiungiamo il miele e continuiamo a rimestare fino a ottenere un composto omogeneo.

Ora stendiamo sul piano da lavoro due strappi di pellicola trasparente su cui adageremo l’impasto, dandogli una forma di salsicciotto. Arrotoliamo quindi il tutto, applicando anche una leggera pressione durante questa operazione per far sì che l’impasto possa risultare ben distribuito e compatto.

Chiudiamo bene le due estremità della pellicola e riponiamo il cilindro in freezer per almeno 45 minuti. Questo passaggio è fondamentale perché ci permetterà di tagliare il tronchetto in maniera molto più semplice.

Trascorso il tempo necessario, eliminiamo la pellicola e iniziamo a ricavare i biscotti dall’impasto, tagliandoli per circa 1 cm di spessore. Una volta tagliato tutto il tronchetto, posizioniamo i dischi su una teglia con carta forno, mantenendoli ben distanziati. Inforniamo, quindi, a 180 gradi per circa 20 minuti, finché i biscotti saranno ben dorati. Prima di servirli e gustarli, sarebbe una buona idea quella di lasciarli raffreddare per qualche minuto per apprezzarne meglio i sapori. Quindi, faremo subito il pieno di fibre grazie a questa ricetta che ci permetterà anche di tenere a bada il colesterolo.

